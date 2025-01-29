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СМИ: на Украине мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков - РИА Новости, 29.01.2025
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13:09 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/vsu-1996090369.html
СМИ: на Украине мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков
СМИ: на Украине мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков - РИА Новости, 29.01.2025
СМИ: на Украине мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков
Сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ, сообщает... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:09:00+03:00
2025-01-29T13:09:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ, сообщает издание "Украинская правда". "Из "учебок" привозят всех подряд – пьяных, "накуренных", "нанюханных". Но я имею опцию отказываться от таких кадров, потому что у меня разведывательное подразделение. Конечно, не всегда удается, потому что Генштаб критикует комбатов и комбригов, если те не принимают дополнительный ресурс. Командиры стараются ставить этих людей на должности, где от них будет польза", – приводит издание слова офицера украинской морской пехоты. Отмечается, что сотрудники военкоматов при мобилизации пытаются выполнить количественный показатель, поэтому собирают на улицах всех подряд, даже хронических алкоголиков. Военно-врачебные комиссии тоже закрывают глаза на алкоголизм и признают годными к военной службе даже тех, кто не стоит на ногах. "Как следствие, в учебные центры кое-где попадает очень специфический контингент. Во время базовой общевойсковой подготовки инструкторы обычно игнорируют алкоголизм мобилизованных. За неимением контроля военным удается покупать алкоголь и пьянствовать на учебе", - подчеркивается в публикации. Ранее украинские пленные рассказывали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков. Украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих в декабре сообщало, что командование в ВСУ не ограничивается штрафами в качестве наказания для пьющих солдат - часто в качестве наказания к ним применяются меры физического воздействия, а в крайних случаях - уничтожение. Депутат Рады Марьяна Безуглая 8 ноября 2024 года заявила, что проходящие подготовку на полигонах ВСУ мобилизованные пьянствуют во время подготовки и массово дезертируют. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20241223/voenkomaty-1990763481.html
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996089627.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков

"Украинская правда": в ВСУ мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ, сообщает издание "Украинская правда".
"Из "учебок" привозят всех подряд – пьяных, "накуренных", "нанюханных". Но я имею опцию отказываться от таких кадров, потому что у меня разведывательное подразделение. Конечно, не всегда удается, потому что Генштаб критикует комбатов и комбригов, если те не принимают дополнительный ресурс. Командиры стараются ставить этих людей на должности, где от них будет польза", – приводит издание слова офицера украинской морской пехоты.
Сотрудники военного комиссариата в Киевской области возле автомобиля военнообязанного - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
На Украине начали прибегать к помощи таксистов при мобилизации, пишут СМИ
23 декабря 2024, 05:22
Отмечается, что сотрудники военкоматов при мобилизации пытаются выполнить количественный показатель, поэтому собирают на улицах всех подряд, даже хронических алкоголиков. Военно-врачебные комиссии тоже закрывают глаза на алкоголизм и признают годными к военной службе даже тех, кто не стоит на ногах. "Как следствие, в учебные центры кое-где попадает очень специфический контингент. Во время базовой общевойсковой подготовки инструкторы обычно игнорируют алкоголизм мобилизованных. За неимением контроля военным удается покупать алкоголь и пьянствовать на учебе", - подчеркивается в публикации.
Ранее украинские пленные рассказывали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков. Украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих в декабре сообщало, что командование в ВСУ не ограничивается штрафами в качестве наказания для пьющих солдат - часто в качестве наказания к ним применяются меры физического воздействия, а в крайних случаях - уничтожение.
Депутат Рады Марьяна Безуглая 8 ноября 2024 года заявила, что проходящие подготовку на полигонах ВСУ мобилизованные пьянствуют во время подготовки и массово дезертируют.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ
Вчера, 12:48
 
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