https://ria.ru/20250129/vsu-1996066699.html

В белгородском поселке при атаке ВСУ погибли мать и ребенок

В белгородском поселке при атаке ВСУ погибли мать и ребенок - РИА Новости, 29.01.2025

В белгородском поселке при атаке ВСУ погибли мать и ребенок

Женщина и ее двухлетний ребенок стали жертвами атаки украинского дрона на частный дом в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:07:00+03:00

2025-01-29T11:07:00+03:00

2025-01-29T12:40:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996070356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71718008aa54485b1639d6e08aa0c2ea.jpg

БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Женщина и ее двухлетний ребенок стали жертвами атаки украинского дрона на частный дом в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама <…> В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", — написал он.По словам губернатора, дом частично разрушен, требуется экспертиза. На месте работают оперативные службы, бойцы самообороны взяли дом под охрану.Как заявляли в Минобороны, минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над девятью российскими регионами 104 украинских беспилотника, из них четыре — над Белгородской областью.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250129/ataka-1996034932.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки ВСУ на частный дом в белгородском поселке Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли мать и двухлетний ребенок, отец и второй ребенок ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 2025-01-29T11:07 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область