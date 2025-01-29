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В белгородском поселке при атаке ВСУ погибли мать и ребенок - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 29.01.2025 (обновлено: 12:40 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/vsu-1996066699.html
В белгородском поселке при атаке ВСУ погибли мать и ребенок
В белгородском поселке при атаке ВСУ погибли мать и ребенок - РИА Новости, 29.01.2025
В белгородском поселке при атаке ВСУ погибли мать и ребенок
Женщина и ее двухлетний ребенок стали жертвами атаки украинского дрона на частный дом в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:07:00+03:00
2025-01-29T12:40:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Женщина и ее двухлетний ребенок стали жертвами атаки украинского дрона на частный дом в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама &lt;…&gt; В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", — написал он.По словам губернатора, дом частично разрушен, требуется экспертиза. На месте работают оперативные службы, бойцы самообороны взяли дом под охрану.Как заявляли в Минобороны, минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над девятью российскими регионами 104 украинских беспилотника, из них четыре — над Белгородской областью.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250129/ataka-1996034932.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
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Последствия атаки ВСУ на частный дом в белгородском поселке
Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли мать и двухлетний ребенок, отец и второй ребенок ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В белгородском поселке при атаке ВСУ погибли мать и ребенок

В Белгородской области при атаке ВСУ погибли мать и двухлетний ребенок

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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Женщина и ее двухлетний ребенок стали жертвами атаки украинского дрона на частный дом в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама <…> В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", — написал он.
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По словам губернатора, дом частично разрушен, требуется экспертиза. На месте работают оперативные службы, бойцы самообороны взяли дом под охрану.
Как заявляли в Минобороны, минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над девятью российскими регионами 104 украинских беспилотника, из них четыре — над Белгородской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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