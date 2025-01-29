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Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой - РИА Новости, 29.01.2025
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10:36 29.01.2025 (обновлено: 10:40 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/vsu-1996060164.html
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой - РИА Новости, 29.01.2025
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой
Пленный украинский военнослужащий Иван Сташук рассказал на видео от Минобороны РФ, как однажды сразу семь человек в его подразделении отказались выполнять... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:36:00+03:00
2025-01-29T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Иван Сташук рассказал на видео от Минобороны РФ, как однажды сразу семь человек в его подразделении отказались выполнять приказы командования ВСУ и идти в бой. "У нас такой был случай – нам дали семь пацанов, и они пошли в отказ, сказали, что на выходы они ходить не будут. Я не знаю, что с ними там дальше было, как оно, или их перевели, или их посадили – никто ничего не говорил. Я тоже думал отказываться. Вот тебе, получилось", - сказал Сташук. Пленный добавил, что командир его роты угрожал расстрелом за невыполнение приказов.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой

Пленный Сташук: 7 человек отказались идти в бой по приказу командования ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Иван Сташук рассказал на видео от Минобороны РФ, как однажды сразу семь человек в его подразделении отказались выполнять приказы командования ВСУ и идти в бой.
«
"У нас такой был случай – нам дали семь пацанов, и они пошли в отказ, сказали, что на выходы они ходить не будут. Я не знаю, что с ними там дальше было, как оно, или их перевели, или их посадили – никто ничего не говорил. Я тоже думал отказываться. Вот тебе, получилось", - сказал Сташук.
Пленный добавил, что командир его роты угрожал расстрелом за невыполнение приказов.
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