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Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой - РИА Новости, 29.01.2025
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой
Пленный украинский военнослужащий Иван Сташук рассказал на видео от Минобороны РФ, как однажды сразу семь человек в его подразделении отказались выполнять... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:36:00+03:00
2025-01-29T10:36:00+03:00
2025-01-29T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Иван Сташук рассказал на видео от Минобороны РФ, как однажды сразу семь человек в его подразделении отказались выполнять приказы командования ВСУ и идти в бой. "У нас такой был случай – нам дали семь пацанов, и они пошли в отказ, сказали, что на выходы они ходить не будут. Я не знаю, что с ними там дальше было, как оно, или их перевели, или их посадили – никто ничего не говорил. Я тоже думал отказываться. Вот тебе, получилось", - сказал Сташук. Пленный добавил, что командир его роты угрожал расстрелом за невыполнение приказов.
https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире, украина
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Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы отказались идти в бой
Пленный Сташук: 7 человек отказались идти в бой по приказу командования ВСУ