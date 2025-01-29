https://ria.ru/20250129/vsu-1996030361.html

В Курской области нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесу солдатам ВСУ

В Курской области нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесу солдатам ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025

В Курской области нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесу солдатам ВСУ

Российские ударные вертолеты уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:06:00+03:00

2025-01-29T05:06:00+03:00

2025-01-29T08:28:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_0:103:2491:1504_1920x0_80_0_0_0d52549b72d7834a8174914e22e785cb.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские ударные вертолеты уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполнила задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", — говорится в релизе.Экипажи нанесли ракетный удар по бронетехнике, автомобилям и автомобильной личному составу, скрывающимся в лесу. Разведка подтвердила уничтожение целей.Вертолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 225 танков и тысячи единиц другой техники.Согласно сводке Минобороны за 28 января, за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 280 человек убитыми и ранеными, танк, БМП, шесть боевых бронемашин и 20 автомобилей.

https://ria.ru/20250129/dubinskiy-1996026238.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм