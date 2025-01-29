https://ria.ru/20250129/vsu-1996030361.html
В Курской области нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесу солдатам ВСУ
В Курской области нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесу солдатам ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
В Курской области нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесу солдатам ВСУ
Российские ударные вертолеты уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:06:00+03:00
2025-01-29T05:06:00+03:00
2025-01-29T08:28:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские ударные вертолеты уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполнила задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", — говорится в релизе.Экипажи нанесли ракетный удар по бронетехнике, автомобилям и автомобильной личному составу, скрывающимся в лесу. Разведка подтвердила уничтожение целей.Вертолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 225 танков и тысячи единиц другой техники.Согласно сводке Минобороны за 28 января, за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 280 человек убитыми и ранеными, танк, БМП, шесть боевых бронемашин и 20 автомобилей.
https://ria.ru/20250129/dubinskiy-1996026238.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
В Курской области нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесу солдатам ВСУ
МО РФ: вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М уничтожили боевиков ВСУ в Курской области