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Большая часть Северного в Часовом Яре находится под контролем ВС России
Большая часть Северного в Часовом Яре находится под контролем ВС России - РИА Новости, 29.01.2025
Большая часть Северного в Часовом Яре находится под контролем ВС России
Вооруженные силы РФ взяли под контроль большую часть микрорайона Северный в Часовом Яре, сообщил РИА Новости командир штурмовой группы отряда "Эспаньола" Михаил РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:25:00+03:00
2025-01-29T13:25:00+03:00
2025-01-29T17:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ взяли под контроль большую часть микрорайона Северный в Часовом Яре, сообщил РИА Новости командир штурмовой группы отряда "Эспаньола" Михаил Турканов с позывным "Питбуль"."Мы, штурмовики бригады "Эспаньола" (в составе добровольческого корпуса - ред.), работаем в микрорайоне Северный, который мы (совместно с другими подразделениями ВС РФ - ред.) уже взяли", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что штурмовые подразделения 88-й бригады добровольческого корпуса, 200-й мотострелковой бригады, действующие в составе группировки войск "Юг", с бойцами ВДВ взяли под контроль микрорайон и сейчас проводят полную зачистку.
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036426.html
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Кадры из микрорайона Северный в Часовом Яре, который находится под контролем военных ВС РФ
Большая часть микрорайона Северный в Часовом Яре находится под контролем российских военных, идет зачистка, сообщил РИА Новости командир группы штурмовиков отряда "Эспаньола".
2025-01-29T13:25
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россия, воздушно-десантные войска россии, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Часов Яр
Большая часть Северного в Часовом Яре находится под контролем ВС России
В микрорайоне Северный в Часовом Яре идет зачистка