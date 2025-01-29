https://ria.ru/20250129/vs-1996096742.html

Большая часть Северного в Часовом Яре находится под контролем ВС России

Большая часть Северного в Часовом Яре находится под контролем ВС России - РИА Новости, 29.01.2025

Большая часть Северного в Часовом Яре находится под контролем ВС России

Вооруженные силы РФ взяли под контроль большую часть микрорайона Северный в Часовом Яре, сообщил РИА Новости командир штурмовой группы отряда "Эспаньола" Михаил РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:25:00+03:00

2025-01-29T13:25:00+03:00

2025-01-29T17:57:00+03:00

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ взяли под контроль большую часть микрорайона Северный в Часовом Яре, сообщил РИА Новости командир штурмовой группы отряда "Эспаньола" Михаил Турканов с позывным "Питбуль"."Мы, штурмовики бригады "Эспаньола" (в составе добровольческого корпуса - ред.), работаем в микрорайоне Северный, который мы (совместно с другими подразделениями ВС РФ - ред.) уже взяли", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что штурмовые подразделения 88-й бригады добровольческого корпуса, 200-й мотострелковой бригады, действующие в составе группировки войск "Юг", с бойцами ВДВ взяли под контроль микрорайон и сейчас проводят полную зачистку.

https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036426.html

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Кадры из микрорайона Северный в Часовом Яре, который находится под контролем военных ВС РФ Большая часть микрорайона Северный в Часовом Яре находится под контролем российских военных, идет зачистка, сообщил РИА Новости командир группы штурмовиков отряда "Эспаньола". 2025-01-29T13:25 true PT0M07S

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россия, воздушно-десантные войска россии, часов яр