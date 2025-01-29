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Бабаскин стал врио замгубернатора Курской области - РИА Новости, 29.01.2025
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17:03 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/vrio-1996163536.html
Бабаскин стал врио замгубернатора Курской области
Бабаскин стал врио замгубернатора Курской области - РИА Новости, 29.01.2025
Бабаскин стал врио замгубернатора Курской области
Временно исполняющим обязанности замгубернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин, сообщили в среду в правительстве региона. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:03:00+03:00
2025-01-29T17:03:00+03:00
политика
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 29 янв - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности замгубернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин, сообщили в среду в правительстве региона. "С 23 января 2025 года временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства Курской области. В публикации добавляется, что и.о. регионального министра промышленности, торговли и предпринимательства стал Андрей Ветров. "Исполнение обязанностей министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области с 23 января 2025 года возложено на Андрея Ветрова", - заявили в пресс-службе правительства региона. Уточняется, что соответствующий документ подписан врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Ранее в правительстве региона сообщалось, что в связи с состоянием здоровья пост покинул временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев, который курировал промышленность и сельское хозяйство.
https://ria.ru/20241205/vrio-1987618728.html
https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html
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политика, курская область, александр хинштейн
Политика, Курская область, Александр Хинштейн
Бабаскин стал врио замгубернатора Курской области

Бабаскина назначили врио замгубернатора Курской области

© Фото : Правительство Курской области/TelegramГеннадий Бабаскин
Геннадий Бабаскин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Правительство Курской области/Telegram
Геннадий Бабаскин. Архивное фото
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КУРСК, 29 янв - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности замгубернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин, сообщили в среду в правительстве региона.
"С 23 января 2025 года временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства Курской области.
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В публикации добавляется, что и.о. регионального министра промышленности, торговли и предпринимательства стал Андрей Ветров.
"Исполнение обязанностей министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области с 23 января 2025 года возложено на Андрея Ветрова", - заявили в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что соответствующий документ подписан врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Ранее в правительстве региона сообщалось, что в связи с состоянием здоровья пост покинул временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев, который курировал промышленность и сельское хозяйство.
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