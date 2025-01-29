https://ria.ru/20250129/vrio-1996163536.html

Бабаскин стал врио замгубернатора Курской области

Бабаскин стал врио замгубернатора Курской области - РИА Новости, 29.01.2025

Бабаскин стал врио замгубернатора Курской области

Временно исполняющим обязанности замгубернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин, сообщили в среду в правительстве региона. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:03:00+03:00

2025-01-29T17:03:00+03:00

2025-01-29T17:03:00+03:00

политика

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 29 янв - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности замгубернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин, сообщили в среду в правительстве региона. "С 23 января 2025 года временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства Курской области. В публикации добавляется, что и.о. регионального министра промышленности, торговли и предпринимательства стал Андрей Ветров. "Исполнение обязанностей министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области с 23 января 2025 года возложено на Андрея Ветрова", - заявили в пресс-службе правительства региона. Уточняется, что соответствующий документ подписан врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Ранее в правительстве региона сообщалось, что в связи с состоянием здоровья пост покинул временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев, который курировал промышленность и сельское хозяйство.

https://ria.ru/20241205/vrio-1987618728.html

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политика, курская область, александр хинштейн