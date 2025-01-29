Во Франции забили тревогу из-за угрозы столкновения с американской армией
Политик Филиппо раскритиковал идею об отправке французских военных в Гренландию
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отправка французских войск в Гренландию может привести к столкновению с американской армией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он отреагировал на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о переговорах Парижа и Копенгагена по поводу отправки войск в Гренландию в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о его желании аннексировать остров.
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"Новая дурость европейцев после Украины: отправить наших солдат "в Гренландию", чтобы они столкнулись с американскими солдатами! <…> Вы действительно хотите отправить французских солдат противостоять американским войскам в Гренландии и российским войскам на Украине?!" — написал он.
При этом, как отметил Филиппо, французский министр ошибочно говорит о незыблемости границ Евросоюза применительно к Гренландии. Политик напомнил, что остров покинул конфедерацию после референдума в 1982 году.
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"Евромаразматики становятся все более безумными", — заключил лидер "Патриотов".
Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
Как сообщала газета Financial Times, на прошлой неделе президент США провел "сложный" телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Утверждается, что американский лидер пригрозил Копенгагену точечными пошлинами в случае отказа отдать Гренландию.