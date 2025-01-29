https://ria.ru/20250129/voronezh-1996193228.html

В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание

В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание - РИА Новости, 29.01.2025

В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание

Возгорание произошло в двух кафе Воронежа во вторник и в среду, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:53:00+03:00

2025-01-29T18:53:00+03:00

2025-01-29T18:53:00+03:00

происшествия

воронеж

воронежская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в двух кафе Воронежа во вторник и в среду, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В МЧС России по Воронежской области сообщили, что в среду в кафе в центре Воронежа произошло возгорание на площади 40 квадратных метров. По оперативной информации, есть пострадавшие. "На данный момент полиция Воронежской области проводит процессуальную проверку по двум фактам возгорания в кафе, которые произошли 28 и 29 января в Воронеже. О мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно, розыскные мероприятия по установлению лиц подозреваемых в совершении данных противоправных деяний организованы и проводятся сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области. Вечером в субботу почти одновременно произошли пожары в трёх ресторанах Краснодара. В 22.27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove, в 22.51 сообщили о пожаре в ресторане на улице Северная, 279, а в 23.36 пожар произошел на улице Красной.

https://ria.ru/20250128/solnechnogorsk-1995853143.html

https://ria.ru/20250127/blagoveschensk-1995754850.html

воронеж

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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)