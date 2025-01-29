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В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание - РИА Новости, 29.01.2025
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18:53 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/voronezh-1996193228.html
В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание
В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание - РИА Новости, 29.01.2025
В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание
Возгорание произошло в двух кафе Воронежа во вторник и в среду, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:53:00+03:00
2025-01-29T18:53:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в двух кафе Воронежа во вторник и в среду, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В МЧС России по Воронежской области сообщили, что в среду в кафе в центре Воронежа произошло возгорание на площади 40 квадратных метров. По оперативной информации, есть пострадавшие. "На данный момент полиция Воронежской области проводит процессуальную проверку по двум фактам возгорания в кафе, которые произошли 28 и 29 января в Воронеже. О мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно, розыскные мероприятия по установлению лиц подозреваемых в совершении данных противоправных деяний организованы и проводятся сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области. Вечером в субботу почти одновременно произошли пожары в трёх ресторанах Краснодара. В 22.27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove, в 22.51 сообщили о пожаре в ресторане на улице Северная, 279, а в 23.36 пожар произошел на улице Красной.
https://ria.ru/20250128/solnechnogorsk-1995853143.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание

Полиция проводит проверку после возгорания в двух кафе в центре Воронежа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в двух кафе Воронежа во вторник и в среду, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В МЧС России по Воронежской области сообщили, что в среду в кафе в центре Воронежа произошло возгорание на площади 40 квадратных метров. По оперативной информации, есть пострадавшие.
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«
"На данный момент полиция Воронежской области проводит процессуальную проверку по двум фактам возгорания в кафе, которые произошли 28 и 29 января в Воронеже. О мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно, розыскные мероприятия по установлению лиц подозреваемых в совершении данных противоправных деяний организованы и проводятся сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.
Вечером в субботу почти одновременно произошли пожары в трёх ресторанах Краснодара. В 22.27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove, в 22.51 сообщили о пожаре в ресторане на улице Северная, 279, а в 23.36 пожар произошел на улице Красной.
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ПроисшествияВоронежВоронежская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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