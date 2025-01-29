https://ria.ru/20250129/voronezh-1996193228.html
В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание
В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание - РИА Новости, 29.01.2025
В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание
Возгорание произошло в двух кафе Воронежа во вторник и в среду, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:53:00+03:00
2025-01-29T18:53:00+03:00
2025-01-29T18:53:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в двух кафе Воронежа во вторник и в среду, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В МЧС России по Воронежской области сообщили, что в среду в кафе в центре Воронежа произошло возгорание на площади 40 квадратных метров. По оперативной информации, есть пострадавшие. "На данный момент полиция Воронежской области проводит процессуальную проверку по двум фактам возгорания в кафе, которые произошли 28 и 29 января в Воронеже. О мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно, розыскные мероприятия по установлению лиц подозреваемых в совершении данных противоправных деяний организованы и проводятся сотрудниками полиции", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области. Вечером в субботу почти одновременно произошли пожары в трёх ресторанах Краснодара. В 22.27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove, в 22.51 сообщили о пожаре в ресторане на улице Северная, 279, а в 23.36 пожар произошел на улице Красной.
https://ria.ru/20250128/solnechnogorsk-1995853143.html
https://ria.ru/20250127/blagoveschensk-1995754850.html
воронеж
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34f52bd95fa211b45a42332d0df37547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание
Полиция проводит проверку после возгорания в двух кафе в центре Воронежа