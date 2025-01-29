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Около 500 тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:36 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/volontery-1996087303.html
Около 500 тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях к 80-летию Победы
Около 500 тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.01.2025
Около 500 тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях к 80-летию Победы
К организации ключевых мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будут вовлечены порядка 500 тысяч волонтеров как в России, так и за рубежом,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:36:00+03:00
2025-01-29T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. К организации ключевых мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будут вовлечены порядка 500 тысяч волонтеров как в России, так и за рубежом, сообщила депутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко. "В организации ключевых событий этого года будут помогать молодые люди, будут помогать волонтеры. Именно для этого по решению всероссийского организационного комитета мы еще в прошлом году запустили проект "Международный волонтерский корпус 80-летия Великой Победы". Мы планируем, что в этом году в работу корпуса мы вовлечем порядка 500 тысяч человек как в России, так и за рубежом", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Оператором этого международного корпуса стала организация "Волонтеры победы", но в его работе принимают участие различные НКО, добровольческие организации, есть поддержка органов власти разного уровня, уточнила депутат ГД. По ее словам, за рубежом уже открыты 20 центов подготовки волонтеров. Среди привлеченных стран: Турция, Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Алжир, Конго. "Все волонтеры проходят специальное обучение. Мы его проводим при содействии и помощи партии "Единая Россия". На сегодняшний день мы уже обучили первых 16 тысяч волонтеров. Именно они помогали в организации мероприятий 27 января (День снятия блокады Ленинграда)", - добавила Занко.
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россия, турция, австралия, ольга занко, госдума рф, волонтеры победы, единая россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Турция, Австралия, Ольга Занко, Госдума РФ, Волонтеры Победы, Единая Россия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Около 500 тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях к 80-летию Победы

Депутат Занко: к 80-летию Победы будут привлечены 500 тысяч волонтеров

© РИА Новости / Анастасия ПетроваДепутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко
Депутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Ольга Занко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Депутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. К организации ключевых мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будут вовлечены порядка 500 тысяч волонтеров как в России, так и за рубежом, сообщила депутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
"В организации ключевых событий этого года будут помогать молодые люди, будут помогать волонтеры. Именно для этого по решению всероссийского организационного комитета мы еще в прошлом году запустили проект "Международный волонтерский корпус 80-летия Великой Победы". Мы планируем, что в этом году в работу корпуса мы вовлечем порядка 500 тысяч человек как в России, так и за рубежом", - сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Оператором этого международного корпуса стала организация "Волонтеры победы", но в его работе принимают участие различные НКО, добровольческие организации, есть поддержка органов власти разного уровня, уточнила депутат ГД. По ее словам, за рубежом уже открыты 20 центов подготовки волонтеров. Среди привлеченных стран: Турция, Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Алжир, Конго.
"Все волонтеры проходят специальное обучение. Мы его проводим при содействии и помощи партии "Единая Россия". На сегодняшний день мы уже обучили первых 16 тысяч волонтеров. Именно они помогали в организации мероприятий 27 января (День снятия блокады Ленинграда)", - добавила Занко.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТурцияАвстралияОльга ЗанкоГосдума РФВолонтеры ПобедыЕдиная РоссияДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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