Кравцов и Филимонов обсудят стратегию развития образования в России
Совещание Минпросвещения на тему развития образования в России пройдет в Вологде
Город Вологда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В четверг, 30 января министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и 200 представителей педагогической общественности обсудят проект основных аспектов стратегии развития образования в России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии примут участие министры образования субъектов, руководители детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, педагоги и обучающиеся Вологодской области, а также члены родительских комитетов.
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"Наша областная столица вновь станет местом проведения мероприятия федерального уровня: 30 января здесь состоится окружное совещание Минпросвещения России по обсуждению предложений в проект стратегии развития образования. В прошлом году мы заняли первое место по качеству управления национальным проектом "Образование", выиграли конкурс на открытие новых кластеров "Профессионалитета" и начали реализацию инновационных и актуальных региональных программ. В ходе совещания мы поделимся опытом и представим свои наработки, которые были озвучены на областной стратегической сессии по развитию образования", отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба.
Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина для обеспечения всесторонней подготовки молодых поколений к вызовам будущего.
Региональная сессия "Стратегия развития образования-2040" состоялась 17 января в Вологде. Ее участниками стали 140 представителей управленческого, педагогического и родительского сообществ. В рамках мероприятия были рассмотрены вызовы, стоящие перед системой образования: стремительное изменение рынка труда, демографические вопросы, необходимость обеспечения научно-технологического и производственного суверенитета, масштабная цифровизация всех сфер жизни, экономико-административные барьеры, беспрецедентное санкционное и идеологическое давление и другие. В ходе работы были озвучены актуальные идеи и предложены мероприятия, реализация которых поможет ответить на данные вызовы, напомнили в пресс-службе.
Инициативы участников сессии могут найти отражение в региональных и, возможно, федеральных программах в сфере образования.
Дискуссии и заседания по проекту основных аспектов Стратегии развития образования проходят по всей стране. Разработка этого важного документа позволит обеспечить устойчивое развитие отечественной системы образования на предстоящие годы, добавили в пресс-службе.
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