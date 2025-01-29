https://ria.ru/20250129/vologda-1996101943.html

Кравцов и Филимонов обсудят стратегию развития образования в России

Кравцов и Филимонов обсудят стратегию развития образования в России - РИА Новости, 29.01.2025

Кравцов и Филимонов обсудят стратегию развития образования в России

В четверг, 30 января министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и 200 представителей педагогической общественности... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:47:00+03:00

2025-01-29T13:47:00+03:00

2025-01-29T13:47:00+03:00

вологодская область

россия

вологодская область

вологда

георгий филимонов

сергей кравцов

владимир путин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В четверг, 30 января министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и 200 представителей педагогической общественности обсудят проект основных аспектов стратегии развития образования в России, сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии примут участие министры образования субъектов, руководители детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, педагоги и обучающиеся Вологодской области, а также члены родительских комитетов. "Наша областная столица вновь станет местом проведения мероприятия федерального уровня: 30 января здесь состоится окружное совещание Минпросвещения России по обсуждению предложений в проект стратегии развития образования. В прошлом году мы заняли первое место по качеству управления национальным проектом "Образование", выиграли конкурс на открытие новых кластеров "Профессионалитета" и начали реализацию инновационных и актуальных региональных программ. В ходе совещания мы поделимся опытом и представим свои наработки, которые были озвучены на областной стратегической сессии по развитию образования", отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба. Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина для обеспечения всесторонней подготовки молодых поколений к вызовам будущего. Региональная сессия "Стратегия развития образования-2040" состоялась 17 января в Вологде. Ее участниками стали 140 представителей управленческого, педагогического и родительского сообществ. В рамках мероприятия были рассмотрены вызовы, стоящие перед системой образования: стремительное изменение рынка труда, демографические вопросы, необходимость обеспечения научно-технологического и производственного суверенитета, масштабная цифровизация всех сфер жизни, экономико-административные барьеры, беспрецедентное санкционное и идеологическое давление и другие. В ходе работы были озвучены актуальные идеи и предложены мероприятия, реализация которых поможет ответить на данные вызовы, напомнили в пресс-службе. Инициативы участников сессии могут найти отражение в региональных и, возможно, федеральных программах в сфере образования. Дискуссии и заседания по проекту основных аспектов Стратегии развития образования проходят по всей стране. Разработка этого важного документа позволит обеспечить устойчивое развитие отечественной системы образования на предстоящие годы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250128/nagrady-1995905983.html

https://ria.ru/20250116/knr-1994062632.html

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вологда

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россия, вологодская область, вологда, георгий филимонов, сергей кравцов, владимир путин