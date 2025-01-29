https://ria.ru/20250129/volodin-1996112792.html

Байдена и Блинкена может ждать электрический стул, заявил Володин

Байдена и Блинкена может ждать электрический стул, заявил Володин - РИА Новости, 29.01.2025

Байдена и Блинкена может ждать электрический стул, заявил Володин

По законам США покушение на президента России может грозить электрическим стулом, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:42:00+03:00

2025-01-29T14:42:00+03:00

2025-01-29T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. По законам США покушение на президента России может грозить электрическим стулом, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.На пленарном заседании в среду Володин прокомментировал информацию о возможном участии бывшего президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в обсуждении покушения на президента России Владимира Путина."Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит: это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого", — сказал Володин.

https://ria.ru/20250129/putin-1996110587.html

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Володин: "Мы сделаем все, чтобы защитить президента и нашу страну" Володин, комментируя возможное участие Байдена и Блинкена в обсуждении покушения на Путина, заявил, что по законодательству США это преступление может грозить электрическим стулом. Пускай докажут, что это страна демократии… А если замолчат, заволокитят, то тогда рот не открывайте и не учите Спикер Госдумы подчеркнул, что "мы сделаем все, чтобы защитить президента и нашу страну". 2025-01-29T14:42 true PT1M50S

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в мире, сша, джо байден, энтони блинкен, владимир путин, россия, вячеслав володин, госдума рф