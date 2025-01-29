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Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина - РИА Новости, 29.01.2025
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06:10 29.01.2025 (обновлено: 07:14 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/volodin-1996033181.html
Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина
Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина - РИА Новости, 29.01.2025
Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина
Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке убийства президента России Владимира Путина администрацией бывшего главы США Джо Байдена должно... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:10:00+03:00
2025-01-29T07:14:00+03:00
россия
вячеслав володин
такер карлсон
политика
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке убийства президента России Владимира Путина администрацией бывшего главы США Джо Байдена должно быть тщательно расследовано, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием"."Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности."Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и (бывший госсекретарь США Энтони - ред.) Блинкен - привлечены к ответственности. Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит - чувствовать свою ответственность", - написал Володин.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
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россия, вячеслав володин, такер карлсон, политика, владимир путин, джо байден, госдума рф, сша
Россия, Вячеслав Володин, Такер Карлсон, Политика, Владимир Путин, Джо Байден, Госдума РФ, США
Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина

Володин: покушение США на Путина могло бы привести к ядерной войне

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке убийства президента России Владимира Путина администрацией бывшего главы США Джо Байдена должно быть тщательно расследовано, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Взрывы на "Северных потоках" были атакой США на Германию, заявил Карлсон
27 января, 22:51
"Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.
"Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и (бывший госсекретарь США Энтони - ред.) Блинкен - привлечены к ответственности. Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит - чувствовать свою ответственность", - написал Володин.
Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина
Вчера, 12:23
 
РоссияВячеслав ВолодинТакер КарлсонПолитикаВладимир ПутинДжо БайденГосдума РФСША
 
 
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