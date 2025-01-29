https://ria.ru/20250129/volodin-1996033181.html

Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина

Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина - РИА Новости, 29.01.2025

Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке убийства президента России Владимира Путина администрацией бывшего главы США Джо Байдена должно... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T06:10:00+03:00

2025-01-29T06:10:00+03:00

2025-01-29T07:14:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке убийства президента России Владимира Путина администрацией бывшего главы США Джо Байдена должно быть тщательно расследовано, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием"."Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности."Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и (бывший госсекретарь США Энтони - ред.) Блинкен - привлечены к ответственности. Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит - чувствовать свою ответственность", - написал Володин.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".

https://ria.ru/20250127/potok-1995801927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, такер карлсон, политика, владимир путин, джо байден, госдума рф, сша