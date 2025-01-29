Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина
Володин: покушение США на Путина могло бы привести к ядерной войне
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке убийства президента России Владимира Путина администрацией бывшего главы США Джо Байдена должно быть тщательно расследовано, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.
"Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и (бывший госсекретарь США Энтони - ред.) Блинкен - привлечены к ответственности. Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит - чувствовать свою ответственность", - написал Володин.
Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".