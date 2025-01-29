Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" освободила село Новоелизаветовка в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Новоелизаветовка в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоелизаветовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоелизаветовка в ДНР
Новоелизаветовка — небольшое село к западу от Селидово. Его освобождение позволяет расширить плацдарм российских войск к юго-западу от Красноармейска. Более того, оно позволит обойти укрепления ВСУ, расположенные севернее линии Украинка — Новоелизаветовка — Надеждинка — Котляровка. Это даст возможность не только укрепить фланги плацдарма, но и развивать наступление дальше на запад.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям трех механизированных и егерской бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
- около 520 солдат убитыми и ранеными;
- танк;
- семь боевых бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113;
- семь автомобилей;
- пять орудий полевой артиллерии;
- американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18