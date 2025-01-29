Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР

Новоелизаветовка — небольшое село к западу от Селидово. Его освобождение позволяет расширить плацдарм российских войск к юго-западу от Красноармейска. Более того, оно позволит обойти укрепления ВСУ, расположенные севернее линии Украинка — Новоелизаветовка — Надеждинка — Котляровка. Это даст возможность не только укрепить фланги плацдарма, но и развивать наступление дальше на запад.