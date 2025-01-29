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Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР - РИА Новости, 29.01.2025
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12:12 29.01.2025 (обновлено: 14:59 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/vojska-1996080321.html
Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР - РИА Новости, 29.01.2025
Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Новоелизаветовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:12:00+03:00
2025-01-29T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Новоелизаветовка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям трех механизированных и егерской бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
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донецкая народная республика
россия
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Российский флаг в освобожденном населенном пункте Новоелизаветовка в ДНР
Минобороны России показало, как над Новоелизаветовкой в ДНР, об освобождении которой сообщалось сегодня, подняли российский флаг.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила село Новоелизаветовка в ДНР

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Новоелизаветовка в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоелизаветовка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новоелизаветовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоелизаветовка в ДНР

Новоелизаветовка — небольшое село к западу от Селидово. Его освобождение позволяет расширить плацдарм российских войск к юго-западу от Красноармейска. Более того, оно позволит обойти укрепления ВСУ, расположенные севернее линии Украинка — Новоелизаветовка — Надеждинка — Котляровка. Это даст возможность не только укрепить фланги плацдарма, но и развивать наступление дальше на запад.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям трех механизированных и егерской бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
  • около 520 солдат убитыми и ранеными;
  • танк;
  • семь боевых бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113;
  • семь автомобилей;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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