https://ria.ru/20250129/vlasti-1996060548.html

Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских участников СВО

Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025

Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских участников СВО

Власти Белгородской области помогают участникам специальной военной операции в поиске работы, по итогам 2024 года было трудоустроено 30 участников СВО и членов... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:37:00+03:00

2025-01-29T10:37:00+03:00

2025-01-29T10:53:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

сергей куликов

сво

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БЕЛГОРОД, 29 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области помогают участникам специальной военной операции в поиске работы, по итогам 2024 года было трудоустроено 30 участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как отметил глава региона в своем утреннем обращении в соцсетях, одна из главных задач региональной и муниципальной власти заключается в оказании помощи бойцам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. "И мы считаем, что это - трудоустройство. Тем, у кого есть необходимость в получении такой помощи, мы обязаны это сделать. Безусловно, каждый случай рассматривается индивидуально, и помощь оказывается не только тем бойцам, которые вернулись с СВО, но и членам их семей: за прошлый год 6 человек, вернувшихся с СВО, и еще 24 члена их семей были трудоустроены через центры занятности", - сообщил Гладков. Губернатор призвал подходить к каждому случаю индивидуально, учитывая квалификацию и направление, к которым хочет приложить свои усилия каждый человек. "Стараемся подходить максимально бережно, решая вопросы в короткие сроки", - резюмировал Гладков. Белгородский губернатор привел успешный пример трудоустройства участника СВО Сергея Куликова, который вернулся из зоны боевых действий, обратился в центр занятности и ему постарались найти работу. Теперь он - начальник котельной в санатории "Дубравушка". "Очень рассчитываю на то, что мы выстроим такую систему, которая будет работать единым организмом для того, чтобы создавать как можно меньше необходимости обращений в центры занятости, в администрации. Хотим, чтобы было еще больше индивидуального и личностного подхода", - отметил глава региона. В региональном правительстве добавили, что с февраля в Белгородской области стартует программа "Сталь", главная цель которой заключается в том, чтобы обеспечить 100% трудоустройство всех участников СВО. Программа будет проходить в формате обучения, которое продлится в течение года. Также предусмотрено наставничество со стороны руководителей региональных органов власти и муниципалитетов.

https://ria.ru/20240829/prokuratura-1969206479.html

https://ria.ru/20250127/gladkov-1995660088.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, сергей куликов, сво