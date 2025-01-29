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Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025
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Белгородская область
 
10:37 29.01.2025 (обновлено: 10:53 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/vlasti-1996060548.html
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских участников СВО
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских участников СВО
Власти Белгородской области помогают участникам специальной военной операции в поиске работы, по итогам 2024 года было трудоустроено 30 участников СВО и членов... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:37:00+03:00
2025-01-29T10:53:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
сергей куликов
сво
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БЕЛГОРОД, 29 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области помогают участникам специальной военной операции в поиске работы, по итогам 2024 года было трудоустроено 30 участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как отметил глава региона в своем утреннем обращении в соцсетях, одна из главных задач региональной и муниципальной власти заключается в оказании помощи бойцам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. "И мы считаем, что это - трудоустройство. Тем, у кого есть необходимость в получении такой помощи, мы обязаны это сделать. Безусловно, каждый случай рассматривается индивидуально, и помощь оказывается не только тем бойцам, которые вернулись с СВО, но и членам их семей: за прошлый год 6 человек, вернувшихся с СВО, и еще 24 члена их семей были трудоустроены через центры занятности", - сообщил Гладков. Губернатор призвал подходить к каждому случаю индивидуально, учитывая квалификацию и направление, к которым хочет приложить свои усилия каждый человек. "Стараемся подходить максимально бережно, решая вопросы в короткие сроки", - резюмировал Гладков. Белгородский губернатор привел успешный пример трудоустройства участника СВО Сергея Куликова, который вернулся из зоны боевых действий, обратился в центр занятности и ему постарались найти работу. Теперь он - начальник котельной в санатории "Дубравушка". "Очень рассчитываю на то, что мы выстроим такую систему, которая будет работать единым организмом для того, чтобы создавать как можно меньше необходимости обращений в центры занятости, в администрации. Хотим, чтобы было еще больше индивидуального и личностного подхода", - отметил глава региона. В региональном правительстве добавили, что с февраля в Белгородской области стартует программа "Сталь", главная цель которой заключается в том, чтобы обеспечить 100% трудоустройство всех участников СВО. Программа будет проходить в формате обучения, которое продлится в течение года. Также предусмотрено наставничество со стороны руководителей региональных органов власти и муниципалитетов.
https://ria.ru/20240829/prokuratura-1969206479.html
https://ria.ru/20250127/gladkov-1995660088.html
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вячеслав гладков, сергей куликов, сво
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Куликов, СВО
Гладков рассказал о трудоустройстве белгородских участников СВО

Губернатор Гладков: Белгородская область помогает участникам СВО в поиске работы

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 29 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области помогают участникам специальной военной операции в поиске работы, по итогам 2024 года было трудоустроено 30 участников СВО и членов их семей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как отметил глава региона в своем утреннем обращении в соцсетях, одна из главных задач региональной и муниципальной власти заключается в оказании помощи бойцам, которые возвращаются из зоны специальной военной операции.
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"И мы считаем, что это - трудоустройство. Тем, у кого есть необходимость в получении такой помощи, мы обязаны это сделать. Безусловно, каждый случай рассматривается индивидуально, и помощь оказывается не только тем бойцам, которые вернулись с СВО, но и членам их семей: за прошлый год 6 человек, вернувшихся с СВО, и еще 24 члена их семей были трудоустроены через центры занятности", - сообщил Гладков.
Губернатор призвал подходить к каждому случаю индивидуально, учитывая квалификацию и направление, к которым хочет приложить свои усилия каждый человек. "Стараемся подходить максимально бережно, решая вопросы в короткие сроки", - резюмировал Гладков.
Белгородский губернатор привел успешный пример трудоустройства участника СВО Сергея Куликова, который вернулся из зоны боевых действий, обратился в центр занятности и ему постарались найти работу. Теперь он - начальник котельной в санатории "Дубравушка".
"Очень рассчитываю на то, что мы выстроим такую систему, которая будет работать единым организмом для того, чтобы создавать как можно меньше необходимости обращений в центры занятости, в администрации. Хотим, чтобы было еще больше индивидуального и личностного подхода", - отметил глава региона.
В региональном правительстве добавили, что с февраля в Белгородской области стартует программа "Сталь", главная цель которой заключается в том, чтобы обеспечить 100% трудоустройство всех участников СВО. Программа будет проходить в формате обучения, которое продлится в течение года. Также предусмотрено наставничество со стороны руководителей региональных органов власти и муниципалитетов.
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Белгородская областьВячеслав ГладковСергей КуликовСВО
 
 
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