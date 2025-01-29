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Финнов предупредили о загадочном веществе на побережье Балтийского моря
Финнов предупредили о загадочном веществе на побережье Балтийского моря - РИА Новости, 29.01.2025
Финнов предупредили о загадочном веществе на побережье Балтийского моря
На побережье финского полуострова Ханко обнаружили умеренно вредное белое вещество неизвестного происхождения, сообщает MTV Uutiset. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:22:00+03:00
2025-01-29T06:22:00+03:00
2025-01-29T09:02:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На побережье финского полуострова Ханко обнаружили умеренно вредное белое вещество неизвестного происхождения, сообщает MTV Uutiset."В минувшее воскресенье в службу спасения поступило уведомление об обнаружении белого вещества на берегу (полуострова. — Прим. ред.) Ханко. <...> Происхождение вещества до сих пор окутано тайной, но, по предварительным исследованиям, оно умеренно вредное", — говорится в статье.Также указывается, что позднее спасатели нашли еще одну группу отложений в районе Ханко.Как сообщает MTV Uutiset, по предварительной оценке, вещество не представляет непосредственной опасности для человека. При этом спасатели все равно рекомендовали местным жителям воздержаться от посещения района с отложениями. Отмечается, что загадочное вещество может оказаться парафином.
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в мире, финляндия, балтийское море
В мире, Финляндия, Балтийское море
Финнов предупредили о загадочном веществе на побережье Балтийского моря
MTV Uutiset: на побережье Финляндии обнаружили неизвестное белое вещество