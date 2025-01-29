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"Прогнила насквозь": на Западе рассказали, что произошло в Киеве
"Прогнила насквозь": на Западе рассказали, что произошло в Киеве - РИА Новости, 29.01.2025
"Прогнила насквозь": на Западе рассказали, что произошло в Киеве
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил, что предыдущий министр обороны Украины Алексей Резников был уволен с поста из-за коррупционных скандалов. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:21:00+03:00
2025-01-29T06:21:00+03:00
2025-01-29T06:21:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил, что предыдущий министр обороны Украины Алексей Резников был уволен с поста из-за коррупционных скандалов.Так он отреагировал на сообщение о возбуждении уголовного дела на министра обороны Рустема Умерова из-за злоупотребления властью."Его предшественник Резников был уволен за коррупцию. Украина прогнила насквозь. Отправьте больше денег", — сыронизировал журналист.24 января Умеров заявил, что что подал в кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ.В понедельник общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщила, что на Украине в отношении главы минобороны Рустема Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
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В мире, Украина, Киев, Рустем Умеров, Чей Боуз, Алексей Резников
"Прогнила насквозь": на Западе рассказали, что произошло в Киеве
Журналист Боуз напомнил, за что был уволен предыдущий министр обороны Украины