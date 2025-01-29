https://ria.ru/20250129/ukraina-1996204336.html

Украина попросила у Хорватии экономической и военной помощи, заявил премьер

Украина попросила у Хорватии экономической и военной помощи, заявил премьер - РИА Новости, 29.01.2025

Украина попросила у Хорватии экономической и военной помощи, заявил премьер

Украина не просит от Хорватии участия ее военнослужащих в конфликте с РФ, но просит военной и экономической поддержки, Загреб выделит 12-й пакет помощи, заявил... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T20:38:00+03:00

2025-01-29T20:38:00+03:00

2025-01-29T20:38:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Украина не просит от Хорватии участия ее военнослужащих в конфликте с РФ, но просит военной и экономической поддержки, Загреб выделит 12-й пакет помощи, заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович. Украинский премьер Денис Шмыгаль находится в среду в Загребе, где провел встречу с Пленковичем, выступит перед Сабором (парламентом) и встретится с местными деловыми кругами. По словам премьера Хорватии, они обсудили двусторонние отношения и поддержку Украине на европейском пути, положение в зоне конфликта, различные ожидания от мирных инициатив, "формулу мира Зеленского и, конечно, ожидания от администрации президента (США Дональда - ред.) Трампа". "Украина не просит хорватских военных на Украине, вопреки манипуляциям (рассматриваемая отправка двух офицеров в инициативу по поддержке Украины NSATU в Висбадене, ФРГ - ред.), появлявшимся в хорватском медиапространстве. Украина просит помощи, экономической и военной, чтобы защищать себя и свою территорию", - заявил Пленкович на совместном брифинге со Шмыгалем. По его словам, Загреб продолжит оказывать помощь украинским военным и армии. "Хорватское правительство завтра на заседании примет решение о еще одном пакете военной помощи Украине, это будет наш 12-ый пакет", - указал премьер Хорватии, ранее он сообщал, что Загребом было выделено в сумму 300 миллионов евро Киеву с начала СВО. Пленкович напомнил, что в прошлом году на уровне ЕС было принято решение о выделении помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро на четыре года, что составляет "практически миллиард евро в месяц". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995952974.html

https://ria.ru/20250129/kiev-1996077398.html

https://ria.ru/20250124/evrokomissija-1995320046.html

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в мире, украина, россия, хорватия, андрей пленкович, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, евросоюз