https://ria.ru/20250129/ukraina-1996195908.html
В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева
В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева - РИА Новости, 29.01.2025
В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева
МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за заявлений Киева, пишет издание Denník N. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:13:00+03:00
2025-01-29T19:13:00+03:00
2025-01-29T20:16:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 29 янв — РИА Новости. МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за заявлений Киева, пишет издание Denník N."Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему резкий протест в отношении заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", — говорится материале.Как уточняет издание, в среду в Киеве заявили, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо якобы находится под российским влиянием, а также обвинили его в том, что он ищет врагов на Украине.На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".Фицо, в свою очередь, назвал комментарий главы киевского режима абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.На минувшей неделе он также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html
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в мире, словакия, украина, владимир зеленский, зузана чапутова, роберт фицо, киев
В мире, Словакия, Украина, Владимир Зеленский, Зузана Чапутова, Роберт Фицо, Киев
В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева
МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за заявлений Киева
БРАТИСЛАВА, 29 янв — РИА Новости. МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за заявлений Киева, пишет издание Denník N.
"Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему резкий протест в отношении заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", — говорится материале.
Как уточняет издание, в среду в Киеве заявили, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо якобы находится под российским влиянием, а также обвинили его в том, что он ищет врагов на Украине.
На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация
. На этом фоне Владимир Зеленский
поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".
Фицо, в свою очередь, назвал комментарий главы киевского режима абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.
На минувшей неделе он также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии
и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.