https://ria.ru/20250129/ukraina-1996195908.html

В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева

В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева - РИА Новости, 29.01.2025

В МИД Словакии вызвали посла Украины из-за заявлений Киева

МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за заявлений Киева, пишет издание Denník N. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:13:00+03:00

2025-01-29T19:13:00+03:00

2025-01-29T20:16:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 29 янв — РИА Новости. МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за заявлений Киева, пишет издание Denník N."Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему резкий протест в отношении заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", — говорится материале.Как уточняет издание, в среду в Киеве заявили, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо якобы находится под российским влиянием, а также обвинили его в том, что он ищет врагов на Украине.На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".Фицо, в свою очередь, назвал комментарий главы киевского режима абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.На минувшей неделе он также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.

https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995469268.html

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в мире, словакия, украина, владимир зеленский, зузана чапутова, роберт фицо, киев