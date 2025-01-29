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На Украине обвинили защитников собора в Черкассах в хулиганстве - РИА Новости, 29.01.2025
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16:41 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996149777.html
На Украине обвинили защитников собора в Черкассах в хулиганстве
На Украине обвинили защитников собора в Черкассах в хулиганстве - РИА Новости, 29.01.2025
На Украине обвинили защитников собора в Черкассах в хулиганстве
Украинская полиция обвинила в хулиганстве сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые в октябре прошлого года защищали... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:41:00+03:00
2025-01-29T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинская полиция обвинила в хулиганстве сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые в октябре прошлого года защищали Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах от рейдерского захвата раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в среду Союз православных журналистов, Черкасская епархия УПЦ 17 октября 2024 года сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: у многих был ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Ранее мэр города Анатолий Бондаренко сообщил, что собор передадут в собственность государства. "В Черкассах полиция вручила подозрения четырем защитникам Архангело-Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви. Среди них двое мирян и двое священнослужителей. Им инкриминируют ... "Хулиганство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза. По данным союза, полиция также возбудила уголовное дело против попечителя Марфо-Мариинского сестричества отца Александра Смыка. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995798459.html
https://ria.ru/20241021/upts-1979214070.html
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черкассы, россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, в мире
Черкассы, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, В мире
На Украине обвинили защитников собора в Черкассах в хулиганстве

На Украине сторонникам УПЦ, защищавшим собор в Черкассах, предъявили обвинение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинская полиция обвинила в хулиганстве сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые в октябре прошлого года защищали Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах от рейдерского захвата раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в среду Союз православных журналистов,
Черкасская епархия УПЦ 17 октября 2024 года сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: у многих был ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Ранее мэр города Анатолий Бондаренко сообщил, что собор передадут в собственность государства.
Сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ
27 января, 21:59
«
"В Черкассах полиция вручила подозрения четырем защитникам Архангело-Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви. Среди них двое мирян и двое священнослужителей. Им инкриминируют ... "Хулиганство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза. По данным союза, полиция также возбудила уголовное дело против попечителя Марфо-Мариинского сестричества отца Александра Смыка.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Пострадавший при попытке захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Главврач запретил лечить пострадавших при штурме собора УПЦ, заявил Дмитрук
21 октября 2024, 22:57
 
ЧеркассыРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатВ мире
 
 
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