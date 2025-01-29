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NI: Зеленскому нужно быть реалистом в конфликте на Украине и в отношении НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом в вопросе разрешения конфликта и намерений Североатлантического альянса, пишет National Interest.
"Боевые действия должны закончиться, и <...> Зеленскому нужно быть реалистом. НАТО не готова к принятию Украины, и украинцам нужно смириться с тем, что это станет их долгосрочной мечтой", — говорится в публикации.
"Боевые действия должны закончиться, и <...> Зеленскому нужно быть реалистом. НАТО не готова к принятию Украины, и украинцам нужно смириться с тем, что это станет их долгосрочной мечтой", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что у России больше ресурсов и больше людей, а у Украины их, наоборот, не хватает, поэтому Зеленский должен отказаться от стремления контролировать Донбасс и заключить перемирие.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россиия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россиия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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