https://ria.ru/20250129/ukraina-1996143219.html

В США обратились с призывом к Зеленскому

В США обратились с призывом к Зеленскому - РИА Новости, 29.01.2025

В США обратились с призывом к Зеленскому

Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом в вопросе разрешения конфликта и намерений Североатлантического альянса, пишет National Interest. "Боевые действия... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:24:00+03:00

2025-01-29T16:24:00+03:00

2025-01-29T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом в вопросе разрешения конфликта и намерений Североатлантического альянса, пишет National Interest. "Боевые действия должны закончиться, и <...> Зеленскому нужно быть реалистом. НАТО не готова к принятию Украины, и украинцам нужно смириться с тем, что это станет их долгосрочной мечтой", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у России больше ресурсов и больше людей, а у Украины их, наоборот, не хватает, поэтому Зеленский должен отказаться от стремления контролировать Донбасс и заключить перемирие.В июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россиия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996106970.html

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в мире, украина, нато, россия, владимир зеленский, донбасс