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В США обратились с призывом к Зеленскому - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 29.01.2025 (обновлено: 16:31 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996143219.html
В США обратились с призывом к Зеленскому
В США обратились с призывом к Зеленскому - РИА Новости, 29.01.2025
В США обратились с призывом к Зеленскому
Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом в вопросе разрешения конфликта и намерений Североатлантического альянса, пишет National Interest. "Боевые действия... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:24:00+03:00
2025-01-29T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом в вопросе разрешения конфликта и намерений Североатлантического альянса, пишет National Interest. "Боевые действия должны закончиться, и &lt;...&gt; Зеленскому нужно быть реалистом. НАТО не готова к принятию Украины, и украинцам нужно смириться с тем, что это станет их долгосрочной мечтой", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у России больше ресурсов и больше людей, а у Украины их, наоборот, не хватает, поэтому Зеленский должен отказаться от стремления контролировать Донбасс и заключить перемирие.В июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россиия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996106970.html
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996076922.html
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в мире, украина, нато, россия, владимир зеленский, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Владимир Зеленский, Донбасс
В США обратились с призывом к Зеленскому

NI: Зеленскому нужно быть реалистом в конфликте на Украине и в отношении НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом в вопросе разрешения конфликта и намерений Североатлантического альянса, пишет National Interest.

"Боевые действия должны закончиться, и <...> Зеленскому нужно быть реалистом. НАТО не готова к принятию Украины, и украинцам нужно смириться с тем, что это станет их долгосрочной мечтой", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Зеленский сделал признание о начале конфликта на Украине
Вчера, 14:08
В статье отмечается, что у России больше ресурсов и больше людей, а у Украины их, наоборот, не хватает, поэтому Зеленский должен отказаться от стремления контролировать Донбасс и заключить перемирие.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россиия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине
Вчера, 11:59
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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