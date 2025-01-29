https://ria.ru/20250129/ukraina-1996138646.html

СМИ: проблемы Украины на фронте не исчезнут из-за перестановок в ВСУ

СМИ: проблемы Украины на фронте не исчезнут из-за перестановок в ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025

СМИ: проблемы Украины на фронте не исчезнут из-за перестановок в ВСУ

Жителям Украины не стоит возлагать тщетные надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:13:00+03:00

2025-01-29T16:13:00+03:00

2025-01-29T16:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Жителям Украины не стоит возлагать тщетные надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица", проблемы на фронте из-за этого не исчезнут, пишет немецкая газета Handelsblatt. Драпатый ранее был назначен руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он также сохранит за собой пост командующего сухопутными войсками ВСУ. "Украинцам не стоит питать иллюзий, что огромные проблемы на восточном фронте просто исчезнут с приходом более способного командира (Драпатого - ред.)", - пишет издание. Как отмечает газета, ВСУ в данный момент сталкиваются с рядом существенных трудностей, в том числе нехваткой личного состава из-за отсутствия четкого плана мобилизации и коррупцией. В частности, в группировке войск "Хортица" отмечается текучесть кадров без четкой организационной ответственности, что негативно сказывается на поддержании связи между нижестоящими подразделениями ВСУ. Согласно газете, фронт в Донбассе сейчас находится под максимальным за последние 2,5 года давлением со стороны сил РФ. "Таким образом, у Драпатого мало времени, чтобы исправить ситуацию", - заключает издание.

https://ria.ru/20250129/zapad-1996122271.html

https://ria.ru/20250129/kiev-1996093797.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины