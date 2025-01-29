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СМИ: проблемы Украины на фронте не исчезнут из-за перестановок в ВСУ
СМИ: проблемы Украины на фронте не исчезнут из-за перестановок в ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
СМИ: проблемы Украины на фронте не исчезнут из-за перестановок в ВСУ
Жителям Украины не стоит возлагать тщетные надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:13:00+03:00
2025-01-29T16:13:00+03:00
2025-01-29T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Жителям Украины не стоит возлагать тщетные надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица", проблемы на фронте из-за этого не исчезнут, пишет немецкая газета Handelsblatt. Драпатый ранее был назначен руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он также сохранит за собой пост командующего сухопутными войсками ВСУ. "Украинцам не стоит питать иллюзий, что огромные проблемы на восточном фронте просто исчезнут с приходом более способного командира (Драпатого - ред.)", - пишет издание. Как отмечает газета, ВСУ в данный момент сталкиваются с рядом существенных трудностей, в том числе нехваткой личного состава из-за отсутствия четкого плана мобилизации и коррупцией. В частности, в группировке войск "Хортица" отмечается текучесть кадров без четкой организационной ответственности, что негативно сказывается на поддержании связи между нижестоящими подразделениями ВСУ. Согласно газете, фронт в Донбассе сейчас находится под максимальным за последние 2,5 года давлением со стороны сил РФ. "Таким образом, у Драпатого мало времени, чтобы исправить ситуацию", - заключает издание.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
СМИ: проблемы Украины на фронте не исчезнут из-за перестановок в ВСУ
Handelsblatt: проблемы ВСУ после назначения Драпатого не исчезнут