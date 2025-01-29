https://ria.ru/20250129/ukraina-1996124641.html

Украина начала переговоры с ЕС о возможном замещении американской помощи

Украина начала переговоры с ЕС о возможном замещении американской помощи - РИА Новости, 29.01.2025

Украина начала переговоры с ЕС о возможном замещении американской помощи

Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID, сообщили в среду в комитете по РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:31:00+03:00

2025-01-29T15:31:00+03:00

2025-01-29T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID, сообщили в среду в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине. "К сожалению, масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина… в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Украинские организации и другие субъекты, получавшие гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям… На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи — хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского парламента. В Раде отметили, что именно благодаря грантовой поддержке выживали украинские медиа и эта помощь была едва ли не единственным вариантом для функционирования проектов в сфере культуры и СМИ. Ранее в среду директор института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи, заявила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, агентство по международному развитию сша, евросоюз, верховная рада украины