https://ria.ru/20250129/ukraina-1996089627.html

На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ

На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025

На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ

Почти семь тысяч заключенных на Украине были освобождены, чтобы пополнить ряды ВСУ, менее чем за год, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:48:00+03:00

2025-01-29T12:48:00+03:00

2025-01-29T12:48:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти семь тысяч заключенных на Украине были освобождены, чтобы пополнить ряды ВСУ, менее чем за год, сообщает телеканал Sky News. "Примерно 6,8 тысячи преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к вооруженным силам, с... мая прошлого года, когда украинские власти объявили о кампании по набору заключенных в ряды ВСУ", - говорится в сообщении. Как уточняет британский телеканал, бывшие заключенные подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им немедленно будет предоставлено условно-досрочное освобождение. Ранее, в мае 2024 года, Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня 2024 года телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995822751.html

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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины