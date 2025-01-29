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На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
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12:48 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996089627.html
На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ
На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ
Почти семь тысяч заключенных на Украине были освобождены, чтобы пополнить ряды ВСУ, менее чем за год, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:48:00+03:00
2025-01-29T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти семь тысяч заключенных на Украине были освобождены, чтобы пополнить ряды ВСУ, менее чем за год, сообщает телеканал Sky News. "Примерно 6,8 тысячи преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к вооруженным силам, с... мая прошлого года, когда украинские власти объявили о кампании по набору заключенных в ряды ВСУ", - говорится в сообщении. Как уточняет британский телеканал, бывшие заключенные подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им немедленно будет предоставлено условно-досрочное освобождение. Ранее, в мае 2024 года, Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня 2024 года телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины
На Украине освободили почти семь тысяч заключенных для ВСУ, сообщили СМИ

Sky News: ряды ВСУ пополнили около 6,8 тысячи заключенных

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти семь тысяч заключенных на Украине были освобождены, чтобы пополнить ряды ВСУ, менее чем за год, сообщает телеканал Sky News.
"Примерно 6,8 тысячи преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к вооруженным силам, с... мая прошлого года, когда украинские власти объявили о кампании по набору заключенных в ряды ВСУ", - говорится в сообщении.
Как уточняет британский телеканал, бывшие заключенные подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им немедленно будет предоставлено условно-досрочное освобождение.
Ранее, в мае 2024 года, Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня 2024 года телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДенис МалюськаВооруженные силы Украины
 
 
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