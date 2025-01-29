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В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 29.01.2025 (обновлено: 15:08 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996076922.html
В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине
В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине - РИА Новости, 29.01.2025
В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине
Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры с Украиной, будучи уверенным в победе, пишет Spectator. "Путин вступит в переговоры, уверенный в своей... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:59:00+03:00
2025-01-29T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры с Украиной, будучи уверенным в победе, пишет Spectator. "Путин вступит в переговоры, уверенный в своей неизбежной победе, сколько бы времени это ни заняло", — говорится в публикации. В статье отмечается, что сегодня российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями. Вместе с тем, новости о возможной мирной сделке президента США Дональда Трампа по Украине еще больше подрывают боевой дух украинских военных. Кроме того, на этом фоне в ВСУ усилилось количество дезертиров с фронта и из учебных центров , так как военные не хотят погибать перед потенциальным прекращением огня, пишет издание. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.
https://ria.ru/20250129/tramp-1996058890.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины
В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине

Spectator: Путин пойдет на переговоры с Украиной, будучи уверенным в победе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры с Украиной, будучи уверенным в победе, пишет Spectator.

"Путин вступит в переговоры, уверенный в своей неизбежной победе, сколько бы времени это ни заняло", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа
Вчера, 10:29
В статье отмечается, что сегодня российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями.

Вместе с тем, новости о возможной мирной сделке президента США Дональда Трампа по Украине еще больше подрывают боевой дух украинских военных. Кроме того, на этом фоне в ВСУ усилилось количество дезертиров с фронта и из учебных центров , так как военные не хотят погибать перед потенциальным прекращением огня, пишет издание.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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