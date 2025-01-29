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Spectator: Путин пойдет на переговоры с Украиной, будучи уверенным в победе
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры с Украиной, будучи уверенным в победе, пишет Spectator.
"Путин вступит в переговоры, уверенный в своей неизбежной победе, сколько бы времени это ни заняло", — говорится в публикации.
"Путин вступит в переговоры, уверенный в своей неизбежной победе, сколько бы времени это ни заняло", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что сегодня российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями.
Вместе с тем, новости о возможной мирной сделке президента США Дональда Трампа по Украине еще больше подрывают боевой дух украинских военных. Кроме того, на этом фоне в ВСУ усилилось количество дезертиров с фронта и из учебных центров , так как военные не хотят погибать перед потенциальным прекращением огня, пишет издание.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.
Вместе с тем, новости о возможной мирной сделке президента США Дональда Трампа по Украине еще больше подрывают боевой дух украинских военных. Кроме того, на этом фоне в ВСУ усилилось количество дезертиров с фронта и из учебных центров , так как военные не хотят погибать перед потенциальным прекращением огня, пишет издание.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.