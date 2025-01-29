https://ria.ru/20250129/ukraina-1996076922.html

В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине

В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине - РИА Новости, 29.01.2025

В Британии сделали заявление о позиции Путина по Украине

Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры с Украиной, будучи уверенным в победе, пишет Spectator. "Путин вступит в переговоры, уверенный в своей... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:59:00+03:00

2025-01-29T11:59:00+03:00

2025-01-29T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры с Украиной, будучи уверенным в победе, пишет Spectator. "Путин вступит в переговоры, уверенный в своей неизбежной победе, сколько бы времени это ни заняло", — говорится в публикации. В статье отмечается, что сегодня российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями. Вместе с тем, новости о возможной мирной сделке президента США Дональда Трампа по Украине еще больше подрывают боевой дух украинских военных. Кроме того, на этом фоне в ВСУ усилилось количество дезертиров с фронта и из учебных центров , так как военные не хотят погибать перед потенциальным прекращением огня, пишет издание. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996058890.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы украины