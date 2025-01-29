https://ria.ru/20250129/ukraina-1996063308.html

США приостановили военную и экономическую поддержку Украины, пишет WP

США приостановили военную и экономическую поддержку Украины, пишет WP - РИА Новости, 29.01.2025

США приостановили военную и экономическую поддержку Украины, пишет WP

Приостановка США помощи другим странам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:52:00+03:00

2025-01-29T10:52:00+03:00

2025-01-29T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Приостановка США помощи другим странам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса. В Белом доме 21 января заявили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения. Впрочем, газета отметила, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и китайского острова. "Указ, по-видимому, приостановил предоставление военного финансирования Украине", — говорится в статье Washington Post. В материале WP также отмечается, что указ Трампа, по всей видимости, затронул и выделение экономической помощи Украине. Однако, по словам украинского чиновника, бюджетная помощь продолжает поступать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

https://ria.ru/20250126/porazhenie-1995505816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато