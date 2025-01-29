США приостановили военную и экономическую поддержку Украины, пишет WP
WP: США после указа Трампа приостановили военную и экономическую поддержку Киева
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Приостановка США помощи другим странам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса.
В Белом доме 21 января заявили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения. Впрочем, газета отметила, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и китайского острова.
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"Указ, по-видимому, приостановил предоставление военного финансирования Украине", — говорится в статье Washington Post.
В материале WP также отмечается, что указ Трампа, по всей видимости, затронул и выделение экономической помощи Украине. Однако, по словам украинского чиновника, бюджетная помощь продолжает поступать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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