В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в среду в Киевской области, а также в Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в среду тревога в указанных регионах уже звучала, спустя некоторое время ее отменили.
По данным ресурса, тревога в Полтавской области звучит полчаса. В 09.34 мск тревога расширилась на Черниговскую область. В Киевской области сигнал тревоги объявили в 09.41.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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