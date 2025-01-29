https://ria.ru/20250129/ukraina-1996028307.html

Украинские чиновники могут остаться без зарплаты, пишут СМИ

Украинские чиновники могут остаться без зарплаты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2025

Украинские чиновники могут остаться без зарплаты, пишут СМИ

Украинские чиновники могут остаться без заработной платы, предусмотренной программой иностранной помощи госдепартамента США, которая была ранее приостановлена,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:14:00+03:00

2025-01-29T04:14:00+03:00

2025-01-29T04:15:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские чиновники могут остаться без заработной платы, предусмотренной программой иностранной помощи госдепартамента США, которая была ранее приостановлена, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. "Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, исходят от госдепартамента. Нет ни слова об исключениях для них. Это включает в себя поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесенный войной экономике", - говорится в сообщении. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250124/putin-1995378818.html

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дональд трамп, агентство по международному развитию сша