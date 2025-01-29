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Украинские чиновники могут остаться без зарплаты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
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04:14 29.01.2025 (обновлено: 04:15 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996028307.html
Украинские чиновники могут остаться без зарплаты, пишут СМИ
Украинские чиновники могут остаться без зарплаты, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
Украинские чиновники могут остаться без зарплаты, пишут СМИ
Украинские чиновники могут остаться без заработной платы, предусмотренной программой иностранной помощи госдепартамента США, которая была ранее приостановлена,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T04:14:00+03:00
2025-01-29T04:15:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские чиновники могут остаться без заработной платы, предусмотренной программой иностранной помощи госдепартамента США, которая была ранее приостановлена, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. "Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, исходят от госдепартамента. Нет ни слова об исключениях для них. Это включает в себя поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесенный войной экономике", - говорится в сообщении. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
https://ria.ru/20250124/putin-1995378818.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Украинские чиновники могут остаться без зарплаты, пишут СМИ

AP: украинские чиновники могут лишиться денег, выплачиваемых Госдепом

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские чиновники могут остаться без заработной платы, предусмотренной программой иностранной помощи госдепартамента США, которая была ранее приостановлена, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
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"Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, исходят от госдепартамента. Нет ни слова об исключениях для них. Это включает в себя поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесенный войной экономике", - говорится в сообщении.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
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В миреСШАУкраинаДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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