https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html

Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области

Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025

Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области

Лесники в Калужской области направлялись на плановую проверку в лес, но были остановлены по дороге черным лесорубом, рассказал РИА Новости директор ГКУ КО... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:36:00+03:00

2025-01-29T17:36:00+03:00

2025-01-29T17:36:00+03:00

происшествия

калужская область

владислав шапша

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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Лесники в Калужской области направлялись на плановую проверку в лес, но были остановлены по дороге черным лесорубом, рассказал РИА Новости директор ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Ивчин. По данным прокуратуры, сотрудниками ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" была выявлена незаконная рубка лесных насаждений, и они выехали в район деревни Усохи для установления обстоятельств произошедшего. "Они не к мужчине поехали. Они ехали в лес. Это проезжая мимо дома. Он просто остановил автомобиль. Они ехали в лес по своим делам, по служебной необходимости. Это проезжая деревню, там два или три жилых дома... Просто проезжая мимо его дома. Были остановлены им", - сказал Ивчин. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250129/delo-1996120051.html

калужская область

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Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области 2025-01-29T17:36 true PT0M29S

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Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, владислав шапша