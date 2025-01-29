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Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025
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17:36 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html
Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области
Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области - РИА Новости, 29.01.2025
Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области
Лесники в Калужской области направлялись на плановую проверку в лес, но были остановлены по дороге черным лесорубом, рассказал РИА Новости директор ГКУ КО... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:36:00+03:00
2025-01-29T17:36:00+03:00
происшествия
калужская область
владислав шапша
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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Лесники в Калужской области направлялись на плановую проверку в лес, но были остановлены по дороге черным лесорубом, рассказал РИА Новости директор ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Ивчин. По данным прокуратуры, сотрудниками ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" была выявлена незаконная рубка лесных насаждений, и они выехали в район деревни Усохи для установления обстоятельств произошедшего. "Они не к мужчине поехали. Они ехали в лес. Это проезжая мимо дома. Он просто остановил автомобиль. Они ехали в лес по своим делам, по служебной необходимости. Это проезжая деревню, там два или три жилых дома... Просто проезжая мимо его дома. Были остановлены им", - сказал Ивчин. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.
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калужская область
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области
Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области
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происшествия, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша
Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области

Убивший калужских лесников черный лесоруб сам остановил их, они ехали не к нему

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Лесники в Калужской области направлялись на плановую проверку в лес, но были остановлены по дороге черным лесорубом, рассказал РИА Новости директор ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Ивчин.
По данным прокуратуры, сотрудниками ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" была выявлена незаконная рубка лесных насаждений, и они выехали в район деревни Усохи для установления обстоятельств произошедшего.
"Они не к мужчине поехали. Они ехали в лес. Это проезжая мимо дома. Он просто остановил автомобиль. Они ехали в лес по своим делам, по служебной необходимости. Это проезжая деревню, там два или три жилых дома... Просто проезжая мимо его дома. Были остановлены им", - сказал Ивчин.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.
По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.
Гильза на месте убийства в Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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