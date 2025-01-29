https://ria.ru/20250129/tunis-1996018263.html

Задержанные в Тунисе россияне находятся в трех тюрьмах

Задержанные в Тунисе россияне находятся в трех тюрьмах - РИА Новости, 29.01.2025

Задержанные в Тунисе россияне находятся в трех тюрьмах

Задержанные в Тунисе 11 россиян находятся в трех различных тюрьмах страны, сообщил РИА Новости брат одного из них. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T00:48:00+03:00

2025-01-29T00:48:00+03:00

2025-01-29T00:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 россиян находятся в трех различных тюрьмах страны, сообщил РИА Новости брат одного из них. Ранее сообщалось, что группа из 11 российских туристов отправилась в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Причина задержания остается неизвестной. "Насколько я понял, изначально всех наших должны были содержать в Морнагии (Mornagia), но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам. Моего брата за всё это время несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери (Borj El Amri). По последним данным, наши ребята сидят в трех тюрьмах - Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли (Belli près de Grombalia). Как у них там всё устроено и что будет завтра, неизвестно", - рассказал собеседник агентства. Мужчина добавил, что не располагает информацией о состоянии других задержанных, так как лично с ними не контактировал. Ранее невеста одного из задержанных рассказала РИА Новости со ссылкой на адвоката, что все 11 россиян содержались в тюрьме Морнагия, известной своими пытками. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении россиян. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из россиян также направила отдельное обращение Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20241216/tunis-1989564621.html

https://ria.ru/20250111/tunis-1993227969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тунис (страна), алжир (провинция), каис саид, россия