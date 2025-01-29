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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 29.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Киев за сутки потерял до 520 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:13:00+03:00
2025-01-29T12:13:00+03:00
2025-01-29T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 520 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 520 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html
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россия, вооруженные силы украины, киев, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 520 военных и танк в зоне действий группировки "Центр"