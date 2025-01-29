https://ria.ru/20250129/tsentr-1996080433.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 29.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

Киев за сутки потерял до 520 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:13:00+03:00

2025-01-29T12:13:00+03:00

2025-01-29T12:15:00+03:00

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 520 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 520 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

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россия, вооруженные силы украины, киев, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)