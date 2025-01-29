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В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
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00:07 29.01.2025 (обновлено: 00:08 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/trevoga-1996016780.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.01.2025
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самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
Пожар после атаки БПЛА в Энгельсе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
На предприятии в Энгельсе произошло возгорание после атаки БПЛА
14 января, 09:23
 
Самарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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