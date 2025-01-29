https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html

Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры

Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры - РИА Новости, 29.01.2025

Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры

История знает немало примеров, когда человеку приходится десятилетиями скрывать свою истинную личность. По крайней мере, об этом сейчас говорят во Франции на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:04:00+03:00

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франсуа олланд

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. История знает немало примеров, когда человеку приходится десятилетиями скрывать свою истинную личность. По крайней мере, об этом сейчас говорят во Франции на фоне очередного сообщения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. А также гадают, как это отразится на довольно шатком положении действующего президента. О возможных последствиях нового скандала — в материале РИА Новости.Сомнительные доказательстваСлухи о не совсем очевидной половой принадлежности жены Эммануэля Макрона ходят не первый год. Интерес общественности высок даже за океаном. В четверг, 30 января, американская журналистка Кэндис Оуэнс обещает выпустить новое расследование, куда войдут фотографии и документы. Перед этим она предложила Макрону "честное и взвешенное интервью", чтобы подробно обсудить самые острые вопросы. Но Париж промолчал.По словам конспирологов, на самом деле супругу президента Франции зовут Жан-Мишель Тронье. Якобы это брат настоящей Брижит, которая бесследно исчезла или погибла в 1961-м. Пристальное внимание на эту историю Оуэнс обратила еще год назад."Я изучала данные, ожидая, что все это — безумная теория заговора, но оказалось совсем не так", — сообщила она в авторской программе в марте 2024-го. Ведущая ссылалась на видеозапись почти полувековой давности, где запечатлен голос трансгендера по имени Вероника. Дескать, аудиоанализ показал поразительное сходство с супругой французского лидера. Также журналистка указала на странности с фотографиями первых тридцати лет жизни Брижит — в отрытом доступе их очень мало, как и других сведений о ее молодости.Ведущая потребовала от Парижа железобетонные потверждения того, что Брижит — женщина. И пообещала, что в противном случае поставит на кон репутацию, но докажет обратное. По ее словам, огласка обернулась преследованием со стороны французских властей. Дело дошло до писем с угрозами."Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть", — заявила Оуэнс.Странное семействоВерсию о том, что Брижит — не совсем Брижит, впервые выдвинули журналисты Наташа Рей и Ксавье Пуссар в 2021-м. Во французском издании "Факты и документы" опубликовали старое фото семейства Тронье. У матери на коленях — маленькая девочка. Черты ее лица, как говорится, "еще не устоялись". Зато стоящий слева старший брат Жан-Мишель очень похож на первую леди Франции. Распространить вброс активно помогла блогер Дельфин Жегусс.По официальной версии, 39-летняя Брижит встретилась с 15-летним Эммануэлем в период замужества за банкиром Андре-Луи Озьером, которому родила троих детей. По одним данным, он умер в 2006-м, по другим — в 2020-м.Журналисты утверждали, что Озьер вообще никогда не существовал. О нем невозможно найти почти никаких сведений. Следов в соцсетях и реестрах нет. Подробностей о сыне и дочерях тоже мало. На публике они появляются редко. Якобы они могут быть детьми Жан-Мишеля до того, как он сменил пол."Самое худшее — это ложная информация", — так прошлой весной высказался Макрон, впервые прокомментировав слухи вокруг супруги. Он заявил, что действия Рей и Жегусс разозлили его. На тот момент в суде уже рассматривали дело о клевете. Брижит подала иск против журналистов еще в 2022-м.В сентябре 2024-го парижский суд счел их информацию ложной и приговорил к штрафу в размере 13,5 тысячи евро. Из них восемь — в качестве компенсации ущерба Брижит. Еще пять — ее брату Жан-Мишелю. Остальные 500 евро назначили условно.Спустя два месяца после вынесения приговора Оуэнс взяла интервью у Наташи Рей, на которое, вероятно, будет опираться обещанное расследование. Журналистка безуспешно требовала совместную пресс-конференцию Брижит и Жан-Мишеля. Однако шурин президента на публике не появляется, что только множит подозрения.Не самое худшееСтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская в беседе с РИА Новости подчеркнула, что скандал вокруг Брижит Макрон едва ли сможет отразиться на имидже французского лидера: рейтинги у него и так очень низкие. "Макрон уже не так интересен собственным гражданам, как прежде. С ним не связывают будущее страны. Даже если представить, что какие-то факты получится доказать, то кардинальных изменений не будет. Французы четко отделяют личную жизнь от государственных дел. Можно вспомнить его предшественников. Франсуа Олланд ездил на мопеде к одной особе. У Франсуа Миттерана любовница жила в Елисейском дворце. У Жака Ширака в связи с похождениями было прозвище "Пять минут, включая душ". Французы достаточно широко смотрят на эти вещи", — объясняет политолог.По словам Преображенской, если бы подобное произошло в США, то это могло иметь более серьезные последствия для президента. "Семья, дети, супружеская верность — это важно для американцев. Во Франции же каждый президент многое себе позволял. И это никак на них не влияло", — отмечает эксперт.Скандал имел бы куда больший эффект, если бы у обвинений Оуэнс был коррупционный подтекст, считает Преображенская. Темы доходов и расходов политиков более чувствительны для французов. А пока, какие бы доказательства ни приводили конспирологи, у Макрона есть множество других поводов для беспокойства. Бюджет, нестабильность правительства, активность оппозиции, угроза импичмента — на этом фоне скандал с Брижит — определенно не самая большая проблема президента.

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в мире, франция, париж, сша, эммануэль макрон, брижит макрон, франсуа олланд