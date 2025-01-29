Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры
Американская журналистка Оуэнс пообещала разоблачить Брижит Макрон
© Getty Images / Tom MertonТелохранитель
© Getty Images / Tom Merton
Телохранитель. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. История знает немало примеров, когда человеку приходится десятилетиями скрывать свою истинную личность. По крайней мере, об этом сейчас говорят во Франции на фоне очередного сообщения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. А также гадают, как это отразится на довольно шатком положении действующего президента. О возможных последствиях нового скандала — в материале РИА Новости.
Сомнительные доказательства
Слухи о не совсем очевидной половой принадлежности жены Эммануэля Макрона ходят не первый год. Интерес общественности высок даже за океаном. В четверг, 30 января, американская журналистка Кэндис Оуэнс обещает выпустить новое расследование, куда войдут фотографии и документы. Перед этим она предложила Макрону "честное и взвешенное интервью", чтобы подробно обсудить самые острые вопросы. Но Париж промолчал.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
По словам конспирологов, на самом деле супругу президента Франции зовут Жан-Мишель Тронье. Якобы это брат настоящей Брижит, которая бесследно исчезла или погибла в 1961-м. Пристальное внимание на эту историю Оуэнс обратила еще год назад.
"Я изучала данные, ожидая, что все это — безумная теория заговора, но оказалось совсем не так", — сообщила она в авторской программе в марте 2024-го. Ведущая ссылалась на видеозапись почти полувековой давности, где запечатлен голос трансгендера по имени Вероника. Дескать, аудиоанализ показал поразительное сходство с супругой французского лидера. Также журналистка указала на странности с фотографиями первых тридцати лет жизни Брижит — в отрытом доступе их очень мало, как и других сведений о ее молодости.
Ведущая потребовала от Парижа железобетонные потверждения того, что Брижит — женщина. И пообещала, что в противном случае поставит на кон репутацию, но докажет обратное. По ее словам, огласка обернулась преследованием со стороны французских властей. Дело дошло до писем с угрозами.
"Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть", — заявила Оуэнс.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСупруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Супруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Странное семейство
Версию о том, что Брижит — не совсем Брижит, впервые выдвинули журналисты Наташа Рей и Ксавье Пуссар в 2021-м. Во французском издании "Факты и документы" опубликовали старое фото семейства Тронье. У матери на коленях — маленькая девочка. Черты ее лица, как говорится, "еще не устоялись". Зато стоящий слева старший брат Жан-Мишель очень похож на первую леди Франции. Распространить вброс активно помогла блогер Дельфин Жегусс.
По официальной версии, 39-летняя Брижит встретилась с 15-летним Эммануэлем в период замужества за банкиром Андре-Луи Озьером, которому родила троих детей. По одним данным, он умер в 2006-м, по другим — в 2020-м.
Журналисты утверждали, что Озьер вообще никогда не существовал. О нем невозможно найти почти никаких сведений. Следов в соцсетях и реестрах нет. Подробностей о сыне и дочерях тоже мало. На публике они появляются редко. Якобы они могут быть детьми Жан-Мишеля до того, как он сменил пол.
Здание Верховного суда в Париже
"Самое худшее — это ложная информация", — так прошлой весной высказался Макрон, впервые прокомментировав слухи вокруг супруги. Он заявил, что действия Рей и Жегусс разозлили его. На тот момент в суде уже рассматривали дело о клевете. Брижит подала иск против журналистов еще в 2022-м.
В сентябре 2024-го парижский суд счел их информацию ложной и приговорил к штрафу в размере 13,5 тысячи евро. Из них восемь — в качестве компенсации ущерба Брижит. Еще пять — ее брату Жан-Мишелю. Остальные 500 евро назначили условно.
Спустя два месяца после вынесения приговора Оуэнс взяла интервью у Наташи Рей, на которое, вероятно, будет опираться обещанное расследование. Журналистка безуспешно требовала совместную пресс-конференцию Брижит и Жан-Мишеля. Однако шурин президента на публике не появляется, что только множит подозрения.
Эйфелева башня в Париже
Не самое худшее
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская в беседе с РИА Новости подчеркнула, что скандал вокруг Брижит Макрон едва ли сможет отразиться на имидже французского лидера: рейтинги у него и так очень низкие.
"Макрон уже не так интересен собственным гражданам, как прежде. С ним не связывают будущее страны. Даже если представить, что какие-то факты получится доказать, то кардинальных изменений не будет. Французы четко отделяют личную жизнь от государственных дел. Можно вспомнить его предшественников. Франсуа Олланд ездил на мопеде к одной особе. У Франсуа Миттерана любовница жила в Елисейском дворце. У Жака Ширака в связи с похождениями было прозвище "Пять минут, включая душ". Французы достаточно широко смотрят на эти вещи", — объясняет политолог.
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
По словам Преображенской, если бы подобное произошло в США, то это могло иметь более серьезные последствия для президента. "Семья, дети, супружеская верность — это важно для американцев. Во Франции же каждый президент многое себе позволял. И это никак на них не влияло", — отмечает эксперт.
Скандал имел бы куда больший эффект, если бы у обвинений Оуэнс был коррупционный подтекст, считает Преображенская. Темы доходов и расходов политиков более чувствительны для французов. А пока, какие бы доказательства ни приводили конспирологи, у Макрона есть множество других поводов для беспокойства. Бюджет, нестабильность правительства, активность оппозиции, угроза импичмента — на этом фоне скандал с Брижит — определенно не самая большая проблема президента.