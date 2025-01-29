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Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры - РИА Новости, 29.01.2025
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08:00 29.01.2025 (обновлено: 08:04 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html
Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры
Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры - РИА Новости, 29.01.2025
Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры
История знает немало примеров, когда человеку приходится десятилетиями скрывать свою истинную личность. По крайней мере, об этом сейчас говорят во Франции на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:00:00+03:00
2025-01-29T08:04:00+03:00
в мире
франция
париж
сша
эммануэль макрон
брижит макрон
франсуа олланд
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. История знает немало примеров, когда человеку приходится десятилетиями скрывать свою истинную личность. По крайней мере, об этом сейчас говорят во Франции на фоне очередного сообщения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. А также гадают, как это отразится на довольно шатком положении действующего президента. О возможных последствиях нового скандала — в материале РИА Новости.Сомнительные доказательстваСлухи о не совсем очевидной половой принадлежности жены Эммануэля Макрона ходят не первый год. Интерес общественности высок даже за океаном. В четверг, 30 января, американская журналистка Кэндис Оуэнс обещает выпустить новое расследование, куда войдут фотографии и документы. Перед этим она предложила Макрону "честное и взвешенное интервью", чтобы подробно обсудить самые острые вопросы. Но Париж промолчал.По словам конспирологов, на самом деле супругу президента Франции зовут Жан-Мишель Тронье. Якобы это брат настоящей Брижит, которая бесследно исчезла или погибла в 1961-м. Пристальное внимание на эту историю Оуэнс обратила еще год назад."Я изучала данные, ожидая, что все это — безумная теория заговора, но оказалось совсем не так", — сообщила она в авторской программе в марте 2024-го. Ведущая ссылалась на видеозапись почти полувековой давности, где запечатлен голос трансгендера по имени Вероника. Дескать, аудиоанализ показал поразительное сходство с супругой французского лидера. Также журналистка указала на странности с фотографиями первых тридцати лет жизни Брижит — в отрытом доступе их очень мало, как и других сведений о ее молодости.Ведущая потребовала от Парижа железобетонные потверждения того, что Брижит — женщина. И пообещала, что в противном случае поставит на кон репутацию, но докажет обратное. По ее словам, огласка обернулась преследованием со стороны французских властей. Дело дошло до писем с угрозами."Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть", — заявила Оуэнс.Странное семействоВерсию о том, что Брижит — не совсем Брижит, впервые выдвинули журналисты Наташа Рей и Ксавье Пуссар в 2021-м. Во французском издании "Факты и документы" опубликовали старое фото семейства Тронье. У матери на коленях — маленькая девочка. Черты ее лица, как говорится, "еще не устоялись". Зато стоящий слева старший брат Жан-Мишель очень похож на первую леди Франции. Распространить вброс активно помогла блогер Дельфин Жегусс.По официальной версии, 39-летняя Брижит встретилась с 15-летним Эммануэлем в период замужества за банкиром Андре-Луи Озьером, которому родила троих детей. По одним данным, он умер в 2006-м, по другим — в 2020-м.Журналисты утверждали, что Озьер вообще никогда не существовал. О нем невозможно найти почти никаких сведений. Следов в соцсетях и реестрах нет. Подробностей о сыне и дочерях тоже мало. На публике они появляются редко. Якобы они могут быть детьми Жан-Мишеля до того, как он сменил пол."Самое худшее — это ложная информация", — так прошлой весной высказался Макрон, впервые прокомментировав слухи вокруг супруги. Он заявил, что действия Рей и Жегусс разозлили его. На тот момент в суде уже рассматривали дело о клевете. Брижит подала иск против журналистов еще в 2022-м.В сентябре 2024-го парижский суд счел их информацию ложной и приговорил к штрафу в размере 13,5 тысячи евро. Из них восемь — в качестве компенсации ущерба Брижит. Еще пять — ее брату Жан-Мишелю. Остальные 500 евро назначили условно.Спустя два месяца после вынесения приговора Оуэнс взяла интервью у Наташи Рей, на которое, вероятно, будет опираться обещанное расследование. Журналистка безуспешно требовала совместную пресс-конференцию Брижит и Жан-Мишеля. Однако шурин президента на публике не появляется, что только множит подозрения.Не самое худшееСтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская в беседе с РИА Новости подчеркнула, что скандал вокруг Брижит Макрон едва ли сможет отразиться на имидже французского лидера: рейтинги у него и так очень низкие. "Макрон уже не так интересен собственным гражданам, как прежде. С ним не связывают будущее страны. Даже если представить, что какие-то факты получится доказать, то кардинальных изменений не будет. Французы четко отделяют личную жизнь от государственных дел. Можно вспомнить его предшественников. Франсуа Олланд ездил на мопеде к одной особе. У Франсуа Миттерана любовница жила в Елисейском дворце. У Жака Ширака в связи с похождениями было прозвище "Пять минут, включая душ". Французы достаточно широко смотрят на эти вещи", — объясняет политолог.По словам Преображенской, если бы подобное произошло в США, то это могло иметь более серьезные последствия для президента. "Семья, дети, супружеская верность — это важно для американцев. Во Франции же каждый президент многое себе позволял. И это никак на них не влияло", — отмечает эксперт.Скандал имел бы куда больший эффект, если бы у обвинений Оуэнс был коррупционный подтекст, считает Преображенская. Темы доходов и расходов политиков более чувствительны для французов. А пока, какие бы доказательства ни приводили конспирологи, у Макрона есть множество других поводов для беспокойства. Бюджет, нестабильность правительства, активность оппозиции, угроза импичмента — на этом фоне скандал с Брижит — определенно не самая большая проблема президента.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, франция, париж, сша, эммануэль макрон, брижит макрон, франсуа олланд
В мире, Франция, Париж, США, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, Франсуа Олланд
Трансгендеры готовят госпереворот: президент пошел на крайние меры

Американская журналистка Оуэнс пообещала разоблачить Брижит Макрон

© Getty Images / Tom MertonТелохранитель
Телохранитель - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Tom Merton
Телохранитель. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. История знает немало примеров, когда человеку приходится десятилетиями скрывать свою истинную личность. По крайней мере, об этом сейчас говорят во Франции на фоне очередного сообщения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. А также гадают, как это отразится на довольно шатком положении действующего президента. О возможных последствиях нового скандала — в материале РИА Новости.

Сомнительные доказательства

Слухи о не совсем очевидной половой принадлежности жены Эммануэля Макрона ходят не первый год. Интерес общественности высок даже за океаном. В четверг, 30 января, американская журналистка Кэндис Оуэнс обещает выпустить новое расследование, куда войдут фотографии и документы. Перед этим она предложила Макрону "честное и взвешенное интервью", чтобы подробно обсудить самые острые вопросы. Но Париж промолчал.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау
По словам конспирологов, на самом деле супругу президента Франции зовут Жан-Мишель Тронье. Якобы это брат настоящей Брижит, которая бесследно исчезла или погибла в 1961-м. Пристальное внимание на эту историю Оуэнс обратила еще год назад.
"Я изучала данные, ожидая, что все это — безумная теория заговора, но оказалось совсем не так", — сообщила она в авторской программе в марте 2024-го. Ведущая ссылалась на видеозапись почти полувековой давности, где запечатлен голос трансгендера по имени Вероника. Дескать, аудиоанализ показал поразительное сходство с супругой французского лидера. Также журналистка указала на странности с фотографиями первых тридцати лет жизни Брижит — в отрытом доступе их очень мало, как и других сведений о ее молодости.
Ведущая потребовала от Парижа железобетонные потверждения того, что Брижит — женщина. И пообещала, что в противном случае поставит на кон репутацию, но докажет обратное. По ее словам, огласка обернулась преследованием со стороны французских властей. Дело дошло до писем с угрозами.
"Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть", — заявила Оуэнс.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСупруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции
Супруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Супруга Эммануэля Макрона Брижит во время первого тура президентских выборов во Франции

Странное семейство

Версию о том, что Брижит — не совсем Брижит, впервые выдвинули журналисты Наташа Рей и Ксавье Пуссар в 2021-м. Во французском издании "Факты и документы" опубликовали старое фото семейства Тронье. У матери на коленях — маленькая девочка. Черты ее лица, как говорится, "еще не устоялись". Зато стоящий слева старший брат Жан-Мишель очень похож на первую леди Франции. Распространить вброс активно помогла блогер Дельфин Жегусс.
По официальной версии, 39-летняя Брижит встретилась с 15-летним Эммануэлем в период замужества за банкиром Андре-Луи Озьером, которому родила троих детей. По одним данным, он умер в 2006-м, по другим — в 2020-м.
Журналисты утверждали, что Озьер вообще никогда не существовал. О нем невозможно найти почти никаких сведений. Следов в соцсетях и реестрах нет. Подробностей о сыне и дочерях тоже мало. На публике они появляются редко. Якобы они могут быть детьми Жан-Мишеля до того, как он сменил пол.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Верховного суда в Париже
Здание Верховного суда в Париже - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание Верховного суда в Париже
"Самое худшее — это ложная информация", — так прошлой весной высказался Макрон, впервые прокомментировав слухи вокруг супруги. Он заявил, что действия Рей и Жегусс разозлили его. На тот момент в суде уже рассматривали дело о клевете. Брижит подала иск против журналистов еще в 2022-м.
В сентябре 2024-го парижский суд счел их информацию ложной и приговорил к штрафу в размере 13,5 тысячи евро. Из них восемь — в качестве компенсации ущерба Брижит. Еще пять — ее брату Жан-Мишелю. Остальные 500 евро назначили условно.
Спустя два месяца после вынесения приговора Оуэнс взяла интервью у Наташи Рей, на которое, вероятно, будет опираться обещанное расследование. Журналистка безуспешно требовала совместную пресс-конференцию Брижит и Жан-Мишеля. Однако шурин президента на публике не появляется, что только множит подозрения.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже

Не самое худшее

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская в беседе с РИА Новости подчеркнула, что скандал вокруг Брижит Макрон едва ли сможет отразиться на имидже французского лидера: рейтинги у него и так очень низкие.
"Макрон уже не так интересен собственным гражданам, как прежде. С ним не связывают будущее страны. Даже если представить, что какие-то факты получится доказать, то кардинальных изменений не будет. Французы четко отделяют личную жизнь от государственных дел. Можно вспомнить его предшественников. Франсуа Олланд ездил на мопеде к одной особе. У Франсуа Миттерана любовница жила в Елисейском дворце. У Жака Ширака в связи с похождениями было прозвище "Пять минут, включая душ". Французы достаточно широко смотрят на эти вещи", — объясняет политолог.
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
По словам Преображенской, если бы подобное произошло в США, то это могло иметь более серьезные последствия для президента. "Семья, дети, супружеская верность — это важно для американцев. Во Франции же каждый президент многое себе позволял. И это никак на них не влияло", — отмечает эксперт.
Скандал имел бы куда больший эффект, если бы у обвинений Оуэнс был коррупционный подтекст, считает Преображенская. Темы доходов и расходов политиков более чувствительны для французов. А пока, какие бы доказательства ни приводили конспирологи, у Макрона есть множество других поводов для беспокойства. Бюджет, нестабильность правительства, активность оппозиции, угроза импичмента — на этом фоне скандал с Брижит — определенно не самая большая проблема президента.
 
В миреФранцияПарижСШАЭммануэль МакронБрижит МакронФрансуа Олланд
 
 
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