https://ria.ru/20250129/tramp-1996218649.html

Трамп подписал первый закон с момента инаугурации

Трамп подписал первый закон с момента инаугурации - РИА Новости, 29.01.2025

Трамп подписал первый закон с момента инаугурации

Президент США Дональд Трамп подписал первый законопроект своего второго срока, мера требует от правоохранителей отправлять мигрантов под арест, даже если они... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T23:08:00+03:00

2025-01-29T23:08:00+03:00

2025-01-29T23:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал первый законопроект своего второго срока, мера требует от правоохранителей отправлять мигрантов под арест, даже если они обвиняются в нетяжких преступлениях. "Министерству внутренней безопасности будет поручено этим законом арестовывать всех незаконных мигрантов, которые были задержаны за кражу, грабеж, кражу из магазина, нападение на офицера полиции, убийство, или другое преступление, которое обернулось смертью или серьезными травмами", - заявил Трамп на церемонии в Белом доме. Трамп напомнил, что закон назван в честь 22-летней медицинской студентки, которую убил нелегал в штате Джорджия. По словам президента США, она была лучшей в классе, рассказывал президент США. "Ее уважали все, в том числе учителя. Это очень важный закон. Америка никогда не забудет Лейкен "Надежду" Райли, потому что теперь ее имя носит закон", - отметил Трамп. Он сообщил, что девушку убил член банды, но вместо депортации он был отпущен в США, "как и миллионы других людей очень опасных". По словам американского президента, убийцу девушки перевозили в другой штат за счет государства, но все равно отпустили, позже он снова попался на воровстве. О том, что первым законопроектом, который новый состав конгресса отправит Трампу, будет норма об ужесточении мер против обвиняемых в преступлениях мигрантов, сообщил 22 января лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ. "Акт Лейкен Райли" назван так в связи с резонансным убийством девушки. Нормой требуется держать под стражей мигрантов, арестованных за нетяжкие преступления. Осужденный за убийство девушки за несколько месяцев до совершения преступления был арестован по обвинению в краже из магазина, но отпущен на свободу на время разбирательства. Республиканцы использовали убийство в своих предвыборных программах в качестве примера разгула преступности среди нелегалов. Байден, в марте прошлого года выступая с речью "О положении союза", перепутал имя девушки, назвав ее Линкольном, на что позже пеняла тогдашнему президенту мать убитой. Позже Байден извинился, но не за оговорку, а за то, что назвал преступника "нелегалом", хотя, по его словам, стоило назвать его "лицом без документов". Американская юстиция, ссылаясь на презумпцию невиновности, использовала меру пресечения в виде содержания под стражей, как правило, только в отношении обвиняемых в тяжких преступлениях - нападениях или убийствах, если есть свидетельство того, что фигуранты могут сбежать от следствия и суда.

https://ria.ru/20250129/mask-1996185080.html

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в мире, сша, джорджия, америка, дональд трамп, стив скализ