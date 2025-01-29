https://ria.ru/20250129/tramp-1996217834.html

США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп

США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2025

США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп

США приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для ХАМАС, движение якобы использовало их в изготовлении бомб, заявил в среду... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:55:00+03:00

2025-01-29T22:55:00+03:00

2025-01-29T22:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. США приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для ХАМАС, движение якобы использовало их в изготовлении бомб, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб", - заявил Трамп во время своего выступления из Белого дома, говоря о приостановлении федеральной помощи, в том числе зарубежной. США также приостановили выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме, которую Трамп назвал Бирмой (так эта страна называлась до 1989 года). По его мнению, эта сумма была слишком большой на подобные стипендии. "Вы можете себе представить, куда ушли эти деньги", - отметил американский президент. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Это в том числе привело к приостановке работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах мира, усилив риск гуманитарной катастрофы. Федеральный суд в Вашингтоне ранее заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.

https://ria.ru/20250119/hamas-1994495980.html

https://ria.ru/20231228/tramp-1918602408.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996051849.html

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в мире, сша, мьянма, вашингтон (штат), дональд трамп, хамас