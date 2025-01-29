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США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2025
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22:55 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/tramp-1996217834.html
США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп
США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп - РИА Новости, 29.01.2025
США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп
США приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для ХАМАС, движение якобы использовало их в изготовлении бомб, заявил в среду... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:55:00+03:00
2025-01-29T22:55:00+03:00
в мире
сша
мьянма
вашингтон (штат)
дональд трамп
хамас
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. США приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для ХАМАС, движение якобы использовало их в изготовлении бомб, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб", - заявил Трамп во время своего выступления из Белого дома, говоря о приостановлении федеральной помощи, в том числе зарубежной. США также приостановили выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме, которую Трамп назвал Бирмой (так эта страна называлась до 1989 года). По его мнению, эта сумма была слишком большой на подобные стипендии. "Вы можете себе представить, куда ушли эти деньги", - отметил американский президент. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Это в том числе привело к приостановке работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах мира, усилив риск гуманитарной катастрофы. Федеральный суд в Вашингтоне ранее заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.
https://ria.ru/20250119/hamas-1994495980.html
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в мире, сша, мьянма, вашингтон (штат), дональд трамп, хамас
В мире, США, Мьянма, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ХАМАС
США приостановили закупку презервативов для ХАМАС, заявил Трамп

Трамп обвинил ХАМАС в использовании презервативов для изготовления бомб

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. США приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для ХАМАС, движение якобы использовало их в изготовлении бомб, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
«
"В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб", - заявил Трамп во время своего выступления из Белого дома, говоря о приостановлении федеральной помощи, в том числе зарубежной.
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ХАМАС больше не должно руководить сектором Газа, заявил советник Трампа
19 января, 17:44
США также приостановили выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме, которую Трамп назвал Бирмой (так эта страна называлась до 1989 года).
По его мнению, эта сумма была слишком большой на подобные стипендии. "Вы можете себе представить, куда ушли эти деньги", - отметил американский президент.
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28 декабря 2023, 04:57
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Это в том числе привело к приостановке работы многих гуманитарных организаций в самых уязвимых странах мира, усилив риск гуманитарной катастрофы.
Федеральный суд в Вашингтоне ранее заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg
Вчера, 09:46
 
В миреСШАМьянмаВашингтон (штат)Дональд ТрампХАМАС
 
 
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