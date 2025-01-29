https://ria.ru/20250129/tramp-1996217393.html

Трамп пообещал сократить правительство США, уволив удаленщиков

Трамп пообещал сократить правительство США, уволив удаленщиков - РИА Новости, 29.01.2025

Трамп пообещал сократить правительство США, уволив удаленщиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники его правительства должны выйти с удаленки 6 февраля, иначе они будут уволены. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:50:00+03:00

2025-01-29T22:50:00+03:00

2025-01-29T22:50:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_0:288:5472:3366_1920x0_80_0_0_0b0ebd01574868137f8192d822189b13.jpg

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники его правительства должны выйти с удаленки 6 февраля, иначе они будут уволены. "Как федеральные работники они должны отвечать высочайшим стандартам, они представляют правительство, они представляют страну. Если они не согласятся к 6 февраля вернуться в офисы на работу, они будут уволены, мы сократим наше правительство таким образом", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Трамп заявил, что сокращения правительства хотели многие президенты, а работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп