https://ria.ru/20250129/tramp-1996217393.html
Трамп пообещал сократить правительство США, уволив удаленщиков
Трамп пообещал сократить правительство США, уволив удаленщиков - РИА Новости, 29.01.2025
Трамп пообещал сократить правительство США, уволив удаленщиков
Президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники его правительства должны выйти с удаленки 6 февраля, иначе они будут уволены. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:50:00+03:00
2025-01-29T22:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники его правительства должны выйти с удаленки 6 февраля, иначе они будут уволены. "Как федеральные работники они должны отвечать высочайшим стандартам, они представляют правительство, они представляют страну. Если они не согласятся к 6 февраля вернуться в офисы на работу, они будут уволены, мы сократим наше правительство таким образом", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. Трамп заявил, что сокращения правительства хотели многие президенты, а работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал сократить правительство США, уволив удаленщиков
Трамп заявил, что правительственные чиновники должны выйти с удаленки 6 февраля