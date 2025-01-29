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Трамп рассказал, куда будут отправлять худших преступников-нелегалов - РИА Новости, 29.01.2025
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22:46 29.01.2025 (обновлено: 23:00 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/tramp-1996217206.html
Трамп рассказал, куда будут отправлять худших преступников-нелегалов
Трамп рассказал, куда будут отправлять худших преступников-нелегалов - РИА Новости, 29.01.2025
Трамп рассказал, куда будут отправлять худших преступников-нелегалов
Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подпишет указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:46:00+03:00
2025-01-29T23:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подпишет указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов."Сегодня я также подписываю указ, чтобы поручить министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку учреждения на 30 тысяч мест в Гуантанамо. Большинство людей даже не знают об этом. У нас есть 30 тысяч коек в одном комплексе, чтобы удерживать самых опасных преступников-нелегалов", – заявил Трамп.Ранее администрация президента уже объявляла о масштабной кампании по депортации нелегальных мигрантов. В Белом доме подчеркнули, что планируют привлечь дополнительное финансирование для расширения центров задержания и депортации.В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.
https://ria.ru/20250128/ssha-1995810728.html
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, барак обама, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Барак Обама, Джо Байден
Трамп рассказал, куда будут отправлять худших преступников-нелегалов

Трамп: худших преступников-нелегалов будут отправлять в тюрьму Гуантанамо

© AP Photo / Alex BrandonТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подпишет указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов.
"Сегодня я также подписываю указ, чтобы поручить министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку учреждения на 30 тысяч мест в Гуантанамо. Большинство людей даже не знают об этом. У нас есть 30 тысяч коек в одном комплексе, чтобы удерживать самых опасных преступников-нелегалов", – заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Трамп рассказал о судьбе нелегалов, задержанных на южной границе
28 января, 02:01
Ранее администрация президента уже объявляла о масштабной кампании по депортации нелегальных мигрантов. В Белом доме подчеркнули, что планируют привлечь дополнительное финансирование для расширения центров задержания и депортации.
В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Трамп запросит у Конгресса дополнительные средства на борьбу с нелегалами
Вчера, 17:49
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАБарак ОбамаДжо Байден
 
 
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