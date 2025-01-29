https://ria.ru/20250129/tramp-1996216178.html
Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов
Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов - РИА Новости, 29.01.2025
Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов
Президент США Дональд Трамп подал апелляцию на приговор по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:31:00+03:00
2025-01-29T22:31:00+03:00
2025-01-29T22:31:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал апелляцию на приговор по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Президент Дональд Трамп подал апелляцию на обвинительный приговор", - говорится в публикации. Как отмечает агентство, адвокаты президента США потребовали отменить приговор, вынесенный в мае 2024 года, по 34 пунктам. По данным агентства, Трамп не сможет помиловать себя, потому что дело рассмотрено в суде штата, а президентские помилования действуют только на федеральном уровне. Ранее суд в Нью-Йорке приговорил Трампа к "безусловному освобождению" по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, формально освободив его от ответственности и оставив в силе лишь формальную судимость.
https://ria.ru/20250129/tramp-1996170890.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Trump Organization
Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов
Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов Trump Organization