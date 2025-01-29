https://ria.ru/20250129/tramp-1996216178.html

Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов

Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов - РИА Новости, 29.01.2025

Трамп обжаловал приговор по делу о подлоге документов

Президент США Дональд Трамп подал апелляцию на приговор по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:31:00+03:00

2025-01-29T22:31:00+03:00

2025-01-29T22:31:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

trump organization

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал апелляцию на приговор по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Президент Дональд Трамп подал апелляцию на обвинительный приговор", - говорится в публикации. Как отмечает агентство, адвокаты президента США потребовали отменить приговор, вынесенный в мае 2024 года, по 34 пунктам. По данным агентства, Трамп не сможет помиловать себя, потому что дело рассмотрено в суде штата, а президентские помилования действуют только на федеральном уровне. Ранее суд в Нью-Йорке приговорил Трампа к "безусловному освобождению" по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, формально освободив его от ответственности и оставив в силе лишь формальную судимость.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996170890.html

https://ria.ru/20250129/rashmor-1996091964.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization