https://ria.ru/20250129/tramp-1996179674.html
Трамп приедет в Польшу в апреле, заявил Моравецкий
Трамп приедет в Польшу в апреле, заявил Моравецкий - РИА Новости, 29.01.2025
Трамп приедет в Польшу в апреле, заявил Моравецкий
Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле, заявил евродепутат, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:57:00+03:00
2025-01-29T17:57:00+03:00
2025-01-29T17:57:00+03:00
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ВАРШАВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле, заявил евродепутат, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Президент США Дональд Трамп, вероятно, должен быть в Польше в апреле. Я знаю, что канцелярия президента Анджея Дуды находится в контакте с канцелярией президента Дональда Трампа", - сказал Моравецкий, которого цитирует радиостанция RMF FM. Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Мешко Павлак сообщил, что Трамп будет приглашен на саммит инициативы "Трехморья", который состоится в конце апреля в Варшаве. Трамп принимал участие в саммите "Трехморья" в 2017 году во время своего первого президентского срока.
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в мире, польша, сша, варшава, дональд трамп, матеуш моравецкий, анджей дуда
В мире, Польша, США, Варшава, Дональд Трамп, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда
Трамп приедет в Польшу в апреле, заявил Моравецкий
Экс-премьер Польши Моравецкий: Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле