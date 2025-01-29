https://ria.ru/20250129/tramp-1996179674.html

Трамп приедет в Польшу в апреле, заявил Моравецкий

Трамп приедет в Польшу в апреле, заявил Моравецкий - РИА Новости, 29.01.2025

Трамп приедет в Польшу в апреле, заявил Моравецкий

Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле, заявил евродепутат, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:57:00+03:00

2025-01-29T17:57:00+03:00

2025-01-29T17:57:00+03:00

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ВАРШАВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Польшу в апреле, заявил евродепутат, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Президент США Дональд Трамп, вероятно, должен быть в Польше в апреле. Я знаю, что канцелярия президента Анджея Дуды находится в контакте с канцелярией президента Дональда Трампа", - сказал Моравецкий, которого цитирует радиостанция RMF FM. Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Мешко Павлак сообщил, что Трамп будет приглашен на саммит инициативы "Трехморья", который состоится в конце апреля в Варшаве. Трамп принимал участие в саммите "Трехморья" в 2017 году во время своего первого президентского срока.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995829509.html

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