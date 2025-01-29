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Трамп запросит у Конгресса дополнительные средства на борьбу с нелегалами - РИА Новости, 29.01.2025
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17:49 29.01.2025 (обновлено: 17:54 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/tramp-1996177647.html
Трамп запросит у Конгресса дополнительные средства на борьбу с нелегалами
Трамп запросит у Конгресса дополнительные средства на борьбу с нелегалами - РИА Новости, 29.01.2025
Трамп запросит у Конгресса дополнительные средства на борьбу с нелегалами
Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться в конгресс с запросом на дополнительное финансирование программ задержания и депортации... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:49:00+03:00
2025-01-29T17:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться в конгресс с запросом на дополнительное финансирование программ задержания и депортации нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Нам также потребуется больше финансирования от конгресса в вопросах задержания и депортации", – отметила Левитт в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что Белый дом задействует все возможные механизмы для реализации миграционной повестки нового президента.По её словам, президент Трамп привлёк все возможные рычаги исполнительной власти для обеспечения безопасности границ и развертывания масштабной операции по депортации нелегалов. В администрации полагают, что необходима дополнительная поддержка со стороны законодателей, в том числе расширение финансирования служб пограничного контроля и иммиграционной полиции.Левитт добавила, что власти намерены продолжить работу по выявлению и выдворению мигрантов, нарушивших законы США, а правоохранительные органы получили дополнительные полномочия для ускоренного исполнения миграционной политики президента.
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сша, инаугурация трампа — 2025, в мире, дональд трамп
США, Инаугурация Трампа — 2025, В мире, Дональд Трамп
Трамп запросит у Конгресса дополнительные средства на борьбу с нелегалами

Трамп запросит у Конгресса дополнительные средства на депортацию нелегалов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться в конгресс с запросом на дополнительное финансирование программ задержания и депортации нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Нам также потребуется больше финансирования от конгресса в вопросах задержания и депортации", – отметила Левитт в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что Белый дом задействует все возможные механизмы для реализации миграционной повестки нового президента.
По её словам, президент Трамп привлёк все возможные рычаги исполнительной власти для обеспечения безопасности границ и развертывания масштабной операции по депортации нелегалов. В администрации полагают, что необходима дополнительная поддержка со стороны законодателей, в том числе расширение финансирования служб пограничного контроля и иммиграционной полиции.
Левитт добавила, что власти намерены продолжить работу по выявлению и выдворению мигрантов, нарушивших законы США, а правоохранительные органы получили дополнительные полномочия для ускоренного исполнения миграционной политики президента.
Мигрант в США - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами, пишут СМИ
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