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Трамп установил рекорд по темпу издания указов - РИА Новости, 29.01.2025
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17:19 29.01.2025 (обновлено: 18:33 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/tramp-1996170890.html
Трамп установил рекорд по темпу издания указов
Трамп установил рекорд по темпу издания указов - РИА Новости, 29.01.2025
Трамп установил рекорд по темпу издания указов
Президент США Дональд Трамп за первые девять дней своего нового срока подписал 38 указов — это рекорд среди хозяев Белого дома в современной истории, подсчитал... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за первые девять дней своего нового срока подписал 38 указов — это рекорд среди хозяев Белого дома в современной истории, подсчитал портал Axios."Трамп проводит резкую перестройку федерального управления с помощью "кампании шока и трепета", которая раздвигает границы президентской власти", — говорится в публикации.Как отмечает издание, ни один американский лидер не отдавал такого большого числа исполнительных распоряжений за столь короткий срок. Для сравнения: в первые сто дней президентства более 40 указов подписывали лишь Гарри Трумэн и Джо Байден. Темпы же нынешнего главы государства существенно опережают этот показатель.Серия указов Трампа затрагивает широкий спектр вопросов — от внешней политики и миграционного контроля до экономических мер и ограничений в сфере государственного финансирования.
https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995230867.html
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сша, в мире, дональд трамп, гарри трумэн, джо байден
США, В мире, Дональд Трамп, Гарри Трумэн, Джо Байден
Трамп установил рекорд по темпу издания указов

Трамп подписал 38 указов за девять дней и установил рекорд

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп подписывает указы в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп подписывает указы в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп подписывает указы в Овальном кабинете
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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за первые девять дней своего нового срока подписал 38 указов — это рекорд среди хозяев Белого дома в современной истории, подсчитал портал Axios.
"Трамп проводит резкую перестройку федерального управления с помощью "кампании шока и трепета", которая раздвигает границы президентской власти", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов
21 января, 08:36
Как отмечает издание, ни один американский лидер не отдавал такого большого числа исполнительных распоряжений за столь короткий срок. Для сравнения: в первые сто дней президентства более 40 указов подписывали лишь Гарри Трумэн и Джо Байден. Темпы же нынешнего главы государства существенно опережают этот показатель.
Серия указов Трампа затрагивает широкий спектр вопросов — от внешней политики и миграционного контроля до экономических мер и ограничений в сфере государственного финансирования.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди
23 января, 23:50
 
СШАВ миреДональд ТрампГарри ТрумэнДжо Байден
 
 
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