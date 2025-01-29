https://ria.ru/20250129/tramp-1996124096.html

СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США

СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США - РИА Новости, 29.01.2025

СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США

Европейские чиновники планируют встретиться в начале февраля для того, чтобы обсудить отношения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, в частности,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:29:00+03:00

2025-01-29T15:29:00+03:00

2025-01-29T15:29:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

кир стармер

метте фредериксен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/21/1499522176_0:2:2134:1202_1920x0_80_0_0_f7e1702cdd9a24c8ede032b2bd824caf.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Европейские чиновники планируют встретиться в начале февраля для того, чтобы обсудить отношения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, в частности, вопрос о возможном присоединении Гренландии к Штатам, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Издание отмечает, что недавние заявления Трампа о возможном присоединении к США Гренландии привели к "хаотичным обсуждениям" среди европейских лидеров в попытке остановить его. "Дипломаты теперь выделили время для того, чтобы обсудить европейские отношения с Трампом - вероятно, кризис, связанный с Гренландией - на неформальной встрече 3 февраля лидеров ЕС в Брюсселе", - рассказали изданию неназванные источники, осведомленные о планах. Согласно изданию, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также примет участие в этой встрече. Politico добавляет, что датский премьер-министр Метте Фредериксен в последние недели провела несколько встреч с председателем Европейского совета Антониу Коштой по поводу заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии. "Мы с самого начала согласовывали с Даний то, что мы могли бы или можем заявить по вопросу Гренландии", - подтвердил газете неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС. Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995376048.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995212686.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994530701.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, кир стармер, метте фредериксен, евросоюз, европейский совет