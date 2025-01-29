СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США
Politico: европейские чиновники планируют обсудить с Трампом отношения ЕС и США
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Европейские чиновники планируют встретиться в начале февраля для того, чтобы обсудить отношения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, в частности, вопрос о возможном присоединении Гренландии к Штатам, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что недавние заявления Трампа о возможном присоединении к США Гренландии привели к "хаотичным обсуждениям" среди европейских лидеров в попытке остановить его.
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"Дипломаты теперь выделили время для того, чтобы обсудить европейские отношения с Трампом - вероятно, кризис, связанный с Гренландией - на неформальной встрече 3 февраля лидеров ЕС в Брюсселе", - рассказали изданию неназванные источники, осведомленные о планах.
Согласно изданию, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также примет участие в этой встрече. Politico добавляет, что датский премьер-министр Метте Фредериксен в последние недели провела несколько встреч с председателем Европейского совета Антониу Коштой по поводу заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии.
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"Мы с самого начала согласовывали с Даний то, что мы могли бы или можем заявить по вопросу Гренландии", - подтвердил газете неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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