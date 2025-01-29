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СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США - РИА Новости, 29.01.2025
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15:29 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/tramp-1996124096.html
СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США
СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США - РИА Новости, 29.01.2025
СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США
Европейские чиновники планируют встретиться в начале февраля для того, чтобы обсудить отношения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, в частности,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:29:00+03:00
2025-01-29T15:29:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
кир стармер
метте фредериксен
евросоюз
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Европейские чиновники планируют встретиться в начале февраля для того, чтобы обсудить отношения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, в частности, вопрос о возможном присоединении Гренландии к Штатам, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Издание отмечает, что недавние заявления Трампа о возможном присоединении к США Гренландии привели к "хаотичным обсуждениям" среди европейских лидеров в попытке остановить его. "Дипломаты теперь выделили время для того, чтобы обсудить европейские отношения с Трампом - вероятно, кризис, связанный с Гренландией - на неформальной встрече 3 февраля лидеров ЕС в Брюсселе", - рассказали изданию неназванные источники, осведомленные о планах. Согласно изданию, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также примет участие в этой встрече. Politico добавляет, что датский премьер-министр Метте Фредериксен в последние недели провела несколько встреч с председателем Европейского совета Антониу Коштой по поводу заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии. "Мы с самого начала согласовывали с Даний то, что мы могли бы или можем заявить по вопросу Гренландии", - подтвердил газете неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС. Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, кир стармер, метте фредериксен, евросоюз, европейский совет
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Метте Фредериксен, Евросоюз, Европейский совет
СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США

Politico: европейские чиновники планируют обсудить с Трампом отношения ЕС и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Европейские чиновники планируют встретиться в начале февраля для того, чтобы обсудить отношения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, в частности, вопрос о возможном присоединении Гренландии к Штатам, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что недавние заявления Трампа о возможном присоединении к США Гренландии привели к "хаотичным обсуждениям" среди европейских лидеров в попытке остановить его.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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9 января, 19:11
«
"Дипломаты теперь выделили время для того, чтобы обсудить европейские отношения с Трампом - вероятно, кризис, связанный с Гренландией - на неформальной встрече 3 февраля лидеров ЕС в Брюсселе", - рассказали изданию неназванные источники, осведомленные о планах.
Согласно изданию, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также примет участие в этой встрече. Politico добавляет, что датский премьер-министр Метте Фредериксен в последние недели провела несколько встреч с председателем Европейского совета Антониу Коштой по поводу заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии.
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Путин рассказал о своих отношениях с Трампом
24 января, 17:44
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"Мы с самого начала согласовывали с Даний то, что мы могли бы или можем заявить по вопросу Гренландии", - подтвердил газете неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампКир СтармерМетте ФредериксенЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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