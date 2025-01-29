Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/tramp-1996108787.html
СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов
СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов - РИА Новости, 29.01.2025
СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перераспределения бюджетных средств в пользу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE),... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:16:00+03:00
2025-01-29T14:16:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
инаугурация трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перераспределения бюджетных средств в пользу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), чтобы покрыть расходы на массовые депортации мигрантов, сообщает NBC News со ссылкой на источники. "Иммиграционная и таможенная полиция, главное ведомство, ответственное за выполнение обещания Трампа о массовых депортациях, сталкивается с дефицитом бюджета, и чиновники администрации рассматривают возможность перераспределения финансирования от управления транспортной безопасности (TSA) для его покрытия", - сообщил телеканал со ссылкой на два осведомленных источника. Согласно данным, предоставленным NBC News бывшим и действующим сотрудниками департамента внутренней безопасности (DHS), средняя стоимость депортации одного мигранта во время администрации экс-президента США Джо Байдена составляла около 10 500 долларов - от момента задержания до отправки в страну происхождения. Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995944066.html
https://ria.ru/20250129/kalifornija-1996073600.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Инаугурация Трампа — 2025
СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов

NBC News: власти США могут перераспределить расходы на депортации мигрантов

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перераспределения бюджетных средств в пользу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), чтобы покрыть расходы на массовые депортации мигрантов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
"Иммиграционная и таможенная полиция, главное ведомство, ответственное за выполнение обещания Трампа о массовых депортациях, сталкивается с дефицитом бюджета, и чиновники администрации рассматривают возможность перераспределения финансирования от управления транспортной безопасности (TSA) для его покрытия", - сообщил телеканал со ссылкой на два осведомленных источника.
Первая группа мигрантов, депортированных из США, прибыла в Колумбию - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Колумбию прибыл первый рейс с мигрантами из США
28 января, 16:14
Согласно данным, предоставленным NBC News бывшим и действующим сотрудниками департамента внутренней безопасности (DHS), средняя стоимость депортации одного мигранта во время администрации экс-президента США Джо Байдена составляла около 10 500 долларов - от момента задержания до отправки в страну происхождения.
Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Калифорнии обеспокоились планами Трампа по мигрантам, заявили СМИ
Вчера, 11:40
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденИнаугурация Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала