https://ria.ru/20250129/tramp-1996108787.html

СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов

СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов - РИА Новости, 29.01.2025

СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перераспределения бюджетных средств в пользу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE),... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:16:00+03:00

2025-01-29T14:16:00+03:00

2025-01-29T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перераспределения бюджетных средств в пользу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), чтобы покрыть расходы на массовые депортации мигрантов, сообщает NBC News со ссылкой на источники. "Иммиграционная и таможенная полиция, главное ведомство, ответственное за выполнение обещания Трампа о массовых депортациях, сталкивается с дефицитом бюджета, и чиновники администрации рассматривают возможность перераспределения финансирования от управления транспортной безопасности (TSA) для его покрытия", - сообщил телеканал со ссылкой на два осведомленных источника. Согласно данным, предоставленным NBC News бывшим и действующим сотрудниками департамента внутренней безопасности (DHS), средняя стоимость депортации одного мигранта во время администрации экс-президента США Джо Байдена составляла около 10 500 долларов - от момента задержания до отправки в страну происхождения. Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995944066.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, инаугурация трампа — 2025