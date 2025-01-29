СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов
NBC News: власти США могут перераспределить расходы на депортации мигрантов
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перераспределения бюджетных средств в пользу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), чтобы покрыть расходы на массовые депортации мигрантов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
"Иммиграционная и таможенная полиция, главное ведомство, ответственное за выполнение обещания Трампа о массовых депортациях, сталкивается с дефицитом бюджета, и чиновники администрации рассматривают возможность перераспределения финансирования от управления транспортной безопасности (TSA) для его покрытия", - сообщил телеканал со ссылкой на два осведомленных источника.
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Согласно данным, предоставленным NBC News бывшим и действующим сотрудниками департамента внутренней безопасности (DHS), средняя стоимость депортации одного мигранта во время администрации экс-президента США Джо Байдена составляла около 10 500 долларов - от момента задержания до отправки в страну происхождения.
Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.