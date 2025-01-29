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СМИ: Трамп увеличил требования по числу задержаний нелегальных мигрантов
СМИ: Трамп увеличил требования по числу задержаний нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.01.2025
СМИ: Трамп увеличил требования по числу задержаний нелегальных мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день, сообщает газета New... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. Ранее газета Washington Post сообщала, что Трамп разочарован результатами инициированной им кампании по массовой депортации нелегальных мигрантов и дал указание Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) активно наращивать число арестованных - "с нескольких сотен арестованных мигрантов в день до 1200-1500". "Администрация Трампа требует от Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) проводить не менее 1,8 тысячи задержаний в день", - говорится в сообщении издания. Как пишет газета, Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) с момента прихода Трампа к власти провела более 4,5 тысячи задержаний и рейды в ряде крупных городов США, в том числе в Нью-Йорке, Денвере, Чикаго, Лос-Анджелесе и Бостоне. При этом в Белом доме требуют, чтобы ведомство увеличило темпы проведения операций по задержанию. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995944066.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), денвер, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Нью-Йорк (город), Денвер, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
СМИ: Трамп увеличил требования по числу задержаний нелегальных мигрантов
NYP: власти США увеличили требования по числу задержаний нелегальных мигрантов