https://ria.ru/20250129/tramp-1996065728.html

В США раскрыли неприятные для Украины подробности о решении Трампа

В США раскрыли неприятные для Украины подробности о решении Трампа - РИА Новости, 29.01.2025

В США раскрыли неприятные для Украины подробности о решении Трампа

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине затронуло не только гуманитарную сферу, но и военную, пишет New... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:03:00+03:00

2025-01-29T11:03:00+03:00

2025-01-29T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине затронуло не только гуманитарную сферу, но и военную, пишет New York Times."Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Ограничения не касаются военной помощи Израилю и Египту ", — говорится в публикации.Один из членов команды экс-президента Джо Байдена признал, что это решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США, отмечает издание.Газета Washington Post также сообщает о прекращении военной и экономической поддержки Украины. Тем не менее анонимный украинский чиновник рассказал изданию, что бюджетная помощь продолжает поступать.В Киеве при этом заявили, что продолжают получать военную помощь по ранее утвержденным пакетам.Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом по возвращении в Белый дом. Среди прочего указания о прекращении финансирования проектов на Украине получило Агентство США по международному раз