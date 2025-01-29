В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа
NYT: приостановка Трампом помощи Украине коснется и военной сферы
© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине затронуло не только гуманитарную сферу, но и военную, пишет New York Times.
"Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Ограничения не касаются военной помощи Израилю и Египту ", — говорится в публикации.
"Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Ограничения не касаются военной помощи Израилю и Египту ", — говорится в публикации.
Один из членов команды экс-президента Джо Байдена признал, что это решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США, пишет издание.
Вместе с тем, как отмечало издание "Страна.ua", украинские власти опровергали сообщения об остановке американской военной помощи.
Вместе с тем, как отмечало издание "Страна.ua", украинские власти опровергали сообщения об остановке американской военной помощи.
Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом по возвращении в Белый дом. Среди прочего указания о прекращении финансирования проектов на Украине получило Агентство США по международному развитию (USAID).
"Нет причин останавливаться". НАТО формирует армию против России
28 января, 08:00