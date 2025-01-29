https://ria.ru/20250129/tramp-1996058890.html

В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа

В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа - РИА Новости, 29.01.2025

В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине затронуло не только гуманитарную сферу, но и военную, пишет New... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:29:00+03:00

2025-01-29T10:29:00+03:00

2025-01-29T17:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине затронуло не только гуманитарную сферу, но и военную, пишет New York Times. "Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Ограничения не касаются военной помощи Израилю и Египту ", — говорится в публикации. Один из членов команды экс-президента Джо Байдена признал, что это решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США, пишет издание. Вместе с тем, как отмечало издание "Страна.ua", украинские власти опровергали сообщения об остановке американской военной помощи.Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом по возвращении в Белый дом. Среди прочего указания о прекращении финансирования проектов на Украине получило Агентство США по международному развитию (USAID).

https://ria.ru/20250129/panchenko-1996053348.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша