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В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 29.01.2025 (обновлено: 17:11 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/tramp-1996058890.html
В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа
В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа - РИА Новости, 29.01.2025
В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа
Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине затронуло не только гуманитарную сферу, но и военную, пишет New... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:29:00+03:00
2025-01-29T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине затронуло не только гуманитарную сферу, но и военную, пишет New York Times. "Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Ограничения не касаются военной помощи Израилю и Египту ", — говорится в публикации. Один из членов команды экс-президента Джо Байдена признал, что это решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США, пишет издание. Вместе с тем, как отмечало издание "Страна.ua", украинские власти опровергали сообщения об остановке американской военной помощи.Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом по возвращении в Белый дом. Среди прочего указания о прекращении финансирования проектов на Украине получило Агентство США по международному развитию (USAID).
https://ria.ru/20250129/panchenko-1996053348.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США
В США раскрыли неприятные для Украины подробности решения Трампа

NYT: приостановка Трампом помощи Украине коснется и военной сферы

© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине затронуло не только гуманитарную сферу, но и военную, пишет New York Times.

"Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Ограничения не касаются военной помощи Израилю и Египту ", — говорится в публикации.
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Один из членов команды экс-президента Джо Байдена признал, что это решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США, пишет издание.

Вместе с тем, как отмечало издание "Страна.ua", украинские власти опровергали сообщения об остановке американской военной помощи.
Указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом по возвращении в Белый дом. Среди прочего указания о прекращении финансирования проектов на Украине получило Агентство США по международному развитию (USAID).
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