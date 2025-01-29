https://ria.ru/20250129/tramp-1996051849.html

Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg

Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025

Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg

Решение президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и программы финансовой помощи посеяло панику как в Вашингтоне, так и среди местных... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:46:00+03:00

2025-01-29T09:46:00+03:00

2025-01-29T09:54:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

чак шумер

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и программы финансовой помощи посеяло панику как в Вашингтоне, так и среди местных чиновников по всей стране, передает агентство Блумберг. Ранее администрация Трампа поручила приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра. Позднее, согласно документу, имеющегося в распоряжении РИА Новости, суд в США приостановил это решение до 3 февраля. "Неожиданное заявление президента... посеяло пакину в Вашингтоне и среди местных чиновников по всей стране... Масштаб хаоса и неразберихи стал еще одним напоминанием о влиянии желания Трампа действовать быстро и решительно в первые несколько дней его администрации на фоне его стремления перестроить правительство в соответствии со своим видением", - говорится в сообщении. По данным агентства, до того, как судья временно приостановил действие директивы, "законодатели получили звонки от обеспокоенных избирателей, демократы осудили то, что они посчитали неконституционным захватом власти, и даже некоторые из союзников Трампа из Республиканской партии выразили обеспокоенность масштабом и внезапностью шагов". Ранее лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".

https://ria.ru/20250127/tramp-1995667846.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995380828.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, чак шумер