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Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025
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09:46 29.01.2025 (обновлено: 09:54 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/tramp-1996051849.html
Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg
Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025
Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg
Решение президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и программы финансовой помощи посеяло панику как в Вашингтоне, так и среди местных... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:46:00+03:00
2025-01-29T09:54:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
чак шумер
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и программы финансовой помощи посеяло панику как в Вашингтоне, так и среди местных чиновников по всей стране, передает агентство Блумберг. Ранее администрация Трампа поручила приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра. Позднее, согласно документу, имеющегося в распоряжении РИА Новости, суд в США приостановил это решение до 3 февраля. "Неожиданное заявление президента... посеяло пакину в Вашингтоне и среди местных чиновников по всей стране... Масштаб хаоса и неразберихи стал еще одним напоминанием о влиянии желания Трампа действовать быстро и решительно в первые несколько дней его администрации на фоне его стремления перестроить правительство в соответствии со своим видением", - говорится в сообщении. По данным агентства, до того, как судья временно приостановил действие директивы, "законодатели получили звонки от обеспокоенных избирателей, демократы осудили то, что они посчитали неконституционным захватом власти, и даже некоторые из союзников Трампа из Республиканской партии выразили обеспокоенность масштабом и внезапностью шагов". Ранее лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".
https://ria.ru/20250127/tramp-1995667846.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, чак шумер
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Чак Шумер
Решение Трампа о грантах вызвало панику у чиновников в США, пишет Bloomberg

Bloomberg: заморозка Трампом федеральных грантов привело к панике у чиновников

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и программы финансовой помощи посеяло панику как в Вашингтоне, так и среди местных чиновников по всей стране, передает агентство Блумберг.
Ранее администрация Трампа поручила приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра. Позднее, согласно документу, имеющегося в распоряжении РИА Новости, суд в США приостановил это решение до 3 февраля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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27 января, 11:48
"Неожиданное заявление президента... посеяло пакину в Вашингтоне и среди местных чиновников по всей стране... Масштаб хаоса и неразберихи стал еще одним напоминанием о влиянии желания Трампа действовать быстро и решительно в первые несколько дней его администрации на фоне его стремления перестроить правительство в соответствии со своим видением", - говорится в сообщении.
По данным агентства, до того, как судья временно приостановил действие директивы, "законодатели получили звонки от обеспокоенных избирателей, демократы осудили то, что они посчитали неконституционным захватом власти, и даже некоторые из союзников Трампа из Республиканской партии выразили обеспокоенность масштабом и внезапностью шагов".
Ранее лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".
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