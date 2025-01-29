Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы
Суд в США приостановил до 3 февраля решение Трампа заморозить гранты и займы
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Для поддержания статуса-кво до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству истцов, настоящим постановляется ввести административную приостановку по данному делу до 17.00 3 февраля 2025 года", - указано в решении судьи окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан.
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В документе поясняется, что решение о временной приостановке федерального финансирования должно было вступить в силу 28 января в 17.00 по восточному времени (01.00 мск среды). В тот же день "несколькими коалициями некоммерческих организаций" был подан иск против руководства административно-бюджетного управления в составе администрации президента США.
Согласно позиции заявителей, готовившееся действие управления стало бы нарушением установленных законом административных процедур и полномочий ведомства, а также первой поправки к американской конституции.
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"Истцы утверждают, что указанные федеральные гранты и финансирование "являются источником жизненной силы операций и программ для многих... некоммерческих организаций, и даже кратковременная пауза в финансировании... может лишить людей и сообщества жизненно важных услуг", - указано в судебном решении.
Судья Алихан своим решением также постановила провести слушание по заявлению некоммерческих организаций в понедельник, 3 февраля.
Ранее администрация Трампа поручила приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра.
Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".