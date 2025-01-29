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Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы - РИА Новости, 29.01.2025
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04:05 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/tramp-1996028104.html
Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы
Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы - РИА Новости, 29.01.2025
Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы
Суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T04:05:00+03:00
2025-01-29T04:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Для поддержания статуса-кво до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству истцов, настоящим постановляется ввести административную приостановку по данному делу до 17.00 3 февраля 2025 года", - указано в решении судьи окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан. В документе поясняется, что решение о временной приостановке федерального финансирования должно было вступить в силу 28 января в 17.00 по восточному времени (01.00 мск среды). В тот же день "несколькими коалициями некоммерческих организаций" был подан иск против руководства административно-бюджетного управления в составе администрации президента США. Согласно позиции заявителей, готовившееся действие управления стало бы нарушением установленных законом административных процедур и полномочий ведомства, а также первой поправки к американской конституции. "Истцы утверждают, что указанные федеральные гранты и финансирование "являются источником жизненной силы операций и программ для многих... некоммерческих организаций, и даже кратковременная пауза в финансировании... может лишить людей и сообщества жизненно важных услуг", - указано в судебном решении. Судья Алихан своим решением также постановила провести слушание по заявлению некоммерческих организаций в понедельник, 3 февраля. Ранее администрация Трампа поручила приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра. Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html
https://ria.ru/20250123/ukaz-1995224777.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html
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в мире, сша, колумбия, дональд трамп, чак шумер
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп, Чак Шумер
Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы

Суд в США приостановил до 3 февраля решение Трампа заморозить гранты и займы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Для поддержания статуса-кво до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству истцов, настоящим постановляется ввести административную приостановку по данному делу до 17.00 3 февраля 2025 года", - указано в решении судьи окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан.
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21 января, 09:06
В документе поясняется, что решение о временной приостановке федерального финансирования должно было вступить в силу 28 января в 17.00 по восточному времени (01.00 мск среды). В тот же день "несколькими коалициями некоммерческих организаций" был подан иск против руководства административно-бюджетного управления в составе администрации президента США.
Согласно позиции заявителей, готовившееся действие управления стало бы нарушением установленных законом административных процедур и полномочий ведомства, а также первой поправки к американской конституции.
«
"Истцы утверждают, что указанные федеральные гранты и финансирование "являются источником жизненной силы операций и программ для многих... некоммерческих организаций, и даже кратковременная пауза в финансировании... может лишить людей и сообщества жизненно важных услуг", - указано в судебном решении.
Судья Алихан своим решением также постановила провести слушание по заявлению некоммерческих организаций в понедельник, 3 февраля.
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Ранее администрация Трампа поручила приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра.
Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер заявил, что этот шаг ставит под угрозу "миллиарды общественных грантов и финансовой поддержки, которые помогают миллионам людей по всей стране".
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21 января, 16:16
 
В миреСШАКолумбияДональд ТрампЧак Шумер
 
 
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