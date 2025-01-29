https://ria.ru/20250129/tramp-1996024876.html

В США снизился рейтинг одобрения Трампа

В США снизился рейтинг одобрения Трампа - РИА Новости, 29.01.2025

В США снизился рейтинг одобрения Трампа

Рейтинг одобрения американцами президента США Дональда Трампа снизился на два процентных пункта за прошедшую неделю и составляет 45%, при этом большинство... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:50:00+03:00

2025-01-29T02:50:00+03:00

2025-01-29T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения американцами президента США Дональда Трампа снизился на два процентных пункта за прошедшую неделю и составляет 45%, при этом большинство жителей США не одобряют переименование Мексиканского залива и экологическую политику Трампа, но поддерживают ограничение нелегальной миграции, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и исследовательской компанией Ipsos. По данным опроса, поддержку американскому лидеру спустя неделю после его инаугурации 20 января выражают 45% опрошенных американцев, при этом в ходе предыдущего опроса Рейтер и Ipsos о нем одобрительно высказались 47% респондентов. Кроме того, 46% респондентов заявили, что они не поддерживают деятельность Трампа на посту президента страны - это на 7% больше, чем в предыдущем опросе. Также из опроса следует, что большинство жителей США не выражают однозначную поддержку инициатив администрации Трампа по переименованию Мексиканского залива и ограничению права на получение гражданства по рождению. Лишь 25% опрошенных заявили, что одобряют появление на картах Залива Америки, 70% - не одобряют. Против запрета на получение гражданства по рождению высказались 59% респондентов. Такое же количество опрошенных заявили, что не одобряют выход США из Парижского соглашения по климату. При этом почти половина (48%) респондентов поддерживают подход Трампа к решению иммиграционных проблем. Противоположную точку зрения высказал 41% опрошенных. Опрос был проведен онлайн среди более тысячи совершеннолетних американцев в период с 24 по 26 января. Статистическая погрешность составляет около 3,9 процентных пункта. Ранее Трамп своим указом распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять все "необходимые действия" для переименования. Также Трамп ранее приказал ограничить право на получение гражданства по рождению и выдавать его только детям, хотя бы один из родителей которых находится в США законно и на постоянной основе. Штаты оспорили подобный подход, настаивая, что он противоречит соответствующей поправке к конституции, принятой после Гражданской войны, которая ограничений не устанавливает. Суд в Сиэтле указ Трампа уже заблокировал. Сам Трамп заявлял, что поправка касалась детей рабов, а теперь не имеет прежнего смысла. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Накануне иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) отчиталась о том, что за один день задержала 1179 человек, как минимум, более половины из них имеют уголовную судимость.

https://ria.ru/20250128/tramp-1996011359.html

https://ria.ru/20250122/opros-1994899519.html

https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html

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мексиканский залив

сиэтл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексиканский залив, сиэтл, дональд трамп