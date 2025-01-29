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Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов - РИА Новости, 29.01.2025
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02:13 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/tramp-1996023003.html
Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов
Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов - РИА Новости, 29.01.2025
Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов
Президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:13:00+03:00
2025-01-29T02:13:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года, заявил владелец компании Илон Маск на своей странице в соцсети X. Ранее НАСА сообщало, что космический корабль Crew-10, который должен забрать астронавтов с орбиты, отправится на МКС в марте 2025 года. "Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на международной космической станции, как можно скорее. Мы это сделаем", - написал Маск. При этом Маск назвал "ужасным" то, что администрация экс-президента США Джо Байдена "бросила" экипаж Starliner на МКС на такой долгий срок. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
https://ria.ru/20241225/zagovor-1991123374.html
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сша, земля, илон маск, дональд трамп, барри уилмор, наса, spacex, космос - риа наука, в мире
США, Земля, Илон Маск, Дональд Трамп, Барри Уилмор, НАСА, SpaceX, Космос - РИА Наука, В мире
Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов

Маск попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов Starliner

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года, заявил владелец компании Илон Маск на своей странице в соцсети X.
Ранее НАСА сообщало, что космический корабль Crew-10, который должен забрать астронавтов с орбиты, отправится на МКС в марте 2025 года.
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"Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на международной космической станции, как можно скорее. Мы это сделаем", - написал Маск.
При этом Маск назвал "ужасным" то, что администрация экс-президента США Джо Байдена "бросила" экипаж Starliner на МКС на такой долгий срок.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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