https://ria.ru/20250129/tramp-1996023003.html

Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов

Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов - РИА Новости, 29.01.2025

Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов

Президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:13:00+03:00

2025-01-29T02:13:00+03:00

2025-01-29T02:13:00+03:00

сша

земля

илон маск

дональд трамп

барри уилмор

наса

spacex

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_6a40afab981c896a7f1f0e71cd57d135.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года, заявил владелец компании Илон Маск на своей странице в соцсети X. Ранее НАСА сообщало, что космический корабль Crew-10, который должен забрать астронавтов с орбиты, отправится на МКС в марте 2025 года. "Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов, застрявших на международной космической станции, как можно скорее. Мы это сделаем", - написал Маск. При этом Маск назвал "ужасным" то, что администрация экс-президента США Джо Байдена "бросила" экипаж Starliner на МКС на такой долгий срок. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.

https://ria.ru/20241225/zagovor-1991123374.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968415329.html

сша

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, земля, илон маск, дональд трамп, барри уилмор, наса, spacex, космос - риа наука, в мире