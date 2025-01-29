Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов
Маск попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов Starliner
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года, заявил владелец компании Илон Маск на своей странице в соцсети X.
Ранее НАСА сообщало, что космический корабль Crew-10, который должен забрать астронавтов с орбиты, отправится на МКС в марте 2025 года.
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При этом Маск назвал "ужасным" то, что администрация экс-президента США Джо Байдена "бросила" экипаж Starliner на МКС на такой долгий срок.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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