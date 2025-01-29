Трамп запретил финансирование операций по смене пола у детей
Трамп запретил финансирование медицинских процедур по смене пола у детей
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий федеральное финансирование медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних, и поручил принять меры для предотвращения проведения таких операций, говорится в заявлении главы государства, обнародованном во вторник Белым домом.
"Врачи по всей стране калечат и стерилизуют всё большее число детей под ложным предлогом того, что они могут изменить их пол с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец", – заявил Трамп.
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Согласно документу, запрещается использование государственных средств для операций или гормональных терапий, направленных на изменение пола у лиц младше 19 лет. Трамп поручил министерству здравоохранения пересмотреть рекомендации по лечению гендерной дисфории у детей и представить новый отчёт в течение 90 дней.
Указ также обязывает медицинские учреждения, получающие федеральное финансирование, прекратить предоставление подобных услуг, а министерству обороны - исключить их из программы медицинского страхования TRICARE, распространяющейся на несовершеннолетних.
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"США больше не будут спонсировать или поддерживать так называемые "переходы" детей и одного пола в другой", – подчеркнул президент.
В документе также содержатся указания министерству юстиции усилить контроль за соблюдением законодательства, касающегося защиты детей, и заняться расследованием случаев, связанных с медицинскими обманами и злоупотреблениями в этой области.
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