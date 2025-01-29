https://ria.ru/20250129/tramp-1996020679.html

Трамп запретил финансирование операций по смене пола у детей

Трамп запретил финансирование операций по смене пола у детей - РИА Новости, 29.01.2025

Трамп запретил финансирование операций по смене пола у детей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий федеральное финансирование медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних, и... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:29:00+03:00

2025-01-29T01:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий федеральное финансирование медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних, и поручил принять меры для предотвращения проведения таких операций, говорится в заявлении главы государства, обнародованном во вторник Белым домом. "Врачи по всей стране калечат и стерилизуют всё большее число детей под ложным предлогом того, что они могут изменить их пол с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец", – заявил Трамп. Согласно документу, запрещается использование государственных средств для операций или гормональных терапий, направленных на изменение пола у лиц младше 19 лет. Трамп поручил министерству здравоохранения пересмотреть рекомендации по лечению гендерной дисфории у детей и представить новый отчёт в течение 90 дней. Указ также обязывает медицинские учреждения, получающие федеральное финансирование, прекратить предоставление подобных услуг, а министерству обороны - исключить их из программы медицинского страхования TRICARE, распространяющейся на несовершеннолетних. "США больше не будут спонсировать или поддерживать так называемые "переходы" детей и одного пола в другой", – подчеркнул президент. В документе также содержатся указания министерству юстиции усилить контроль за соблюдением законодательства, касающегося защиты детей, и заняться расследованием случаев, связанных с медицинскими обманами и злоупотреблениями в этой области.

https://ria.ru/20241222/tramp-1990747934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп